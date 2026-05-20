Kim Clijsters ocenia zachowanie Igi Świątek. Zwróciła uwagę na kluczową zmianę

Michał Chojecki
2026-05-20 19:34

Była pierwsza rakieta świata i czterokrotna triumfatorka zawodów wielkoszlemowych zabrała głos na temat aktualnej dyspozycji reprezentantki Polski. Kim Clijsters podczas tenisowej audycji "Love All" dokładnie przeanalizowała postawę Igi Świątek tuż przed startem French Open, zwracając szczególną uwagę na widoczną zmianę po rozstaniu z trenerem Wimem Fissettem.

W trakcie internetowej audycji "Love All" Kim Clijsters z ogromnym entuzjazmem skomentowała obecną postawę reprezentantki Polski podczas sportowej rywalizacji. Utytułowana Belgijka, która w przeszłości przewodziła światowemu zestawieniu WTA i wywalczyła cztery tytuły wielkoszlemowe, odniosła się do sytuacji z końca marca, gdy Iga Świątek oficjalnie kończyła współpracę z Wimem Fissettem. W tamtym czasie emerytowana zawodniczka wprost przyznawała, że mocno niepokoiły ją zachowania Polki w trakcie prestiżowych zmagań w Indian Wells oraz Miami, gdzie na korcie dało się zauważyć bardzo negatywny język ciała.

- Można było dostrzec strach, ogromny stres i napięcie w jej ciele, w tym, jak co chwilę spoglądała na swój zespół - podkreśliła Kim Clisters i dodała: - Teraz widać u niej zupełnie inną energię na korcie. Wciąż zaciska pięść, ale jest w tym większa naturalność i płynność. Wcześniej wyglądało to tak, jakby musiała to robić, żeby się nakręcić, ale nie wychodziło to naturalnie. Miło jest widzieć ją szczęśliwą na korcie, a także w duecie z Francisco Roigiem. Myślę, że on jest intensywnym trenerem, ale jednocześnie bardzo wyluzowanym. I to też daje zawodniczce takie poczucie: „Hej, wierzę w ciebie, dasz radę, po co się martwisz? Jesteś wystarczająco dobra, możesz pokonać każdego”. Czasem trzeba, żeby ktoś powtarzał ci to regularnie, żebyś nadal w to wierzyła, nawet po wszystkich triumfach, które już masz na koncie. Naprawdę fajnie jest widzieć ją szczęśliwą. Do tego gra świetny tenis. Oglądałem jej mecz z Osaką i była po prostu super, mega imponująca - dodała Kim Clisters.

Iga Świątek od kilku dni przebywa w Paryżu, gdzie przygotowuje się do Roland Garros. Organizatorzy imprezy zaplanowali oficjalne losowanie drabinki turniejowej na najbliższy czwartek o godzinie 14. 

