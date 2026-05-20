Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza na Powązkach. Żałobników poruszył widok obok grobu

Znani politycy i dziennikarze na pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza

Uroczystości pogrzebowe wybitnego scenarzysty, wieloletniego senatora i obrońcy działaczy opozycyjnych w okresie PRL zainaugurowała msza święta, którą odprawiono w warszawskim Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. W świątyni zebrało się liczne grono reprezentantów kultury oraz polityki, aby oddać hołd zmarłemu. Wśród przybyłych żałobników znaleźli się między innymi Adam Bodnar, Małgorzata Kidawa-Błońska, Monika Olejnik oraz Bogdan Borusewicz. Kiedy nabożeństwo dobiegło końca, kondukt żałobny przeniósł się na Cmentarz Stare Powązki, gdzie zaplanowano pochówek artysty. Krzysztofa Piesiewicza złożono w rodzinnym grobie, w którym spoczywa jego matka Aniela Piesiewicz, która padła ofiarą brutalnego zabójstwa w 1989 roku. Obecni na miejscu uczestnicy uroczystości zauważyli, że bardzo blisko znajduje się mogiła wybitnego komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego. Warto dodać, że to zaledwie jedna z wielu zasłużonych dla sportu postaci pochowanych na tym historycznym cmentarzu.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Uwagę zwracają poruszające napisy na wieńcach!

Grób Krzysztofa Piesiewicza obok mogiły Bohdana Tomaszewskiego

Miejsce spoczynku słynnego obrońcy opozycjonistów z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znajduje się w szóstym rzędzie, podczas gdy grób Bohdana Tomaszewskiego usytuowano zaledwie rząd wcześniej. Uczestnicy pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza mieli doskonałą okazję zobaczyć mogiłę legendarnego sprawozdawcy, co naturalnie przywołało w ich pamięci jego niezwykłą wiedzę oraz charakterystyczny głos. Warszawskie Stare Powązki to miejsce spoczynku wielu innych znanych postaci ze świata sportu, takich jak chociażby Maria Kwaśniewska. Ta niezwykle wszechstronna zawodniczka zapisała się w historii przede wszystkim zdobyciem brązowego medalu w rzucie oszczepem podczas igrzysk olimpijskich w 1936 roku. Na tej samej nekropolii pochowano również działacza sportowego i kombatanckiego Wojciecha Albrycha oraz Franciszka Żwirkę, cenionego pilota sportowego i porucznika Wojska Polskiego.

