Ciężarna Karolina Pisarek bryluje na salonach. Jej brzuszek robi wrażenie

Znane postaci show-biznesu tłumnie zjawiły się na inauguracji nowej placówki ginekologicznej i medycyny estetycznej w Powsinie. Wydarzenie przyciągnęło sporo osobistości, a uwaga fotoreporterów skupiła się głównie na doborze garderoby przez zaproszonych gości.
Karolina Pisarek zachwyca w ciąży
Największym zainteresowaniem cieszyła się Karolina Pisarek, która z radością prezentuje zmieniającą się sylwetkę. Przyszła mama pozowała obok swojego męża, Rogera Salli, mając na sobie obcisłą sukienkę mini, doskonale akcentującą jej brzuszek.
Małżonkowie z uśmiechem stawali przed obiektywami i emanowali spokojem. Fani już wcześniej dostrzegli, że odkąd Pisarek ogłosiła radosną nowinę, wygląda wręcz olśniewająco.
Ada Fijał znów zaskakuje stylizacją
Uwagę zwracała również Ada Fijał, słynąca z oryginalnego gustu. Aktorka po raz kolejny zaprezentowała się w odważnej kreacji, udowadniając swoją miłość do intensywnych barw i niebanalnych modowych rozwiązań.
Na imprezie można było dostrzec także Bartka Jędrzejaka, a wszyscy przybyli chętnie fotografowali się na tle pamiątkowej ścianki.
Zabiegi estetyczne to już norma
Podczas spotkania poruszono również temat rosnącej akceptacji dla poprawek urody. Coraz więcej osób publicznych nie kryje, że korzystanie z osiągnięć medycyny estetycznej to dla nich standardowy sposób dbania o wygląd, na równi ze zbilansowaną dietą i sportem.
Placówka w Powsinie ma w swojej ofercie nie tylko zabiegi upiększające. Pacjenci będą mogli skorzystać z porad specjalistów z zakresu dermatologii, fizjoterapii uroginekologicznej, ginekologii oraz dietetyki.
Bez wątpienia to jednak kreacje gwiazd, a przede wszystkim ciążowy brzuszek Karoliny Pisarek, zdominowały dyskusje na temat tego wydarzenia w internecie.
