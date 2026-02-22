Kochanka Erica Dane'a przerwała milczenie i wywołała burzę. "Desperatka bez klasy"

Eric Dane słynął nie tylko ze swych aktorskich dokonań, ale i burzliwego życia uczuciowego. Od przeszło dwóch dekad pozostawał w związku małżeńskim z Rebeccą Gayheart, która urodziła mu dwie córki. Wprawdzie przed kilkoma laty żona gwiazdora "Euforii" wniosła pozew o rozwód, przez "różnice nie do pogodzenia", ale wycofała go, gdy u Erica Dane'a zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne (to ono doprowadziło ostatecznie do jego śmierci w wieku 53 lat). Choć Dane i Gayheart formalnie pozostawali małżeństwem, nie łączyły ich już stosunku natury romantycznej i każde układało sobie życie na nowo.

Żona i kochanki Erica Dane'a

Aczkolwiek słowo "układać" nie wydaje się szczególnie trafne biorąc pod uwagę miłosne skandale, w jakie wplątał się Eric Dane. Przez dwa lata aktor spotykał się o aż 25 lat młodsza aktorką Priyą Jain. Para, która, według serwisu Page Six, miała być w związku "na wyłączność", rozstała się jednak latem ubiegłego roku. A wszystko przez to, że Eric Dane pojawił się na premierze serialu "Countdown" w towarzystwie... swojej drugiej dziewczyny, o 11 lat młodszej reżyserki Janell Shirtcliff, o której istnieniu Jain nie miała zielonego pojęcia. Magazyny plotkarskie donosiły, że Eric Dane i Janell Shirtcliff od trzech lat kontynuowali swoje "never ending story", czyli spotykali się z przerwami, ale głęboko się o siebie troszczyli.

Kochanka Erica Dane'a, Janell Shirtcliff, zabrała głos w sprawie jego śmierci

Po śmierci Erica Dane'a w Netflixie pojawił się jego ostatni wywiad "Słynne ostatnie słowa: Eric Dane", w którym gwiazdor "Chirurgów" bardzo ciepło wypowiadał się o żonie, która towarzyszyła mu aż do końca. O kochance Janell Shirtcliff nie wspomniał ani słowem. Ta jednak w sobotni wieczór postanowiła pożegnać ukochanego publikując kilka zdjęć na InstaStories. W mig posypały się nieprzychylne komentarze zarzucające celebrytce brak wstydu, taktu i godności człowieka, oraz żerowanie na pamięci zmarłego w poszukiwaniu atencji.

Co za niewiarygodnie nietaktowna jednostka. Czy wy nie macie krzty przyzwoitości? Pozostawił po sobie dzieci i żonę. Okropne.

Kompletny brak taktu. Jeśli siebie nie potrafisz szanować, to uszanuj chociaż jego dzieci. Jak powiedział Eric w swoich ostatnich słowach… nigdy nie pokochał i nigdy nie mógłby pokochać innej kobiety tak, jak kochał Rebeccę. Twoja publikacja pokazuje, że jesteś głupią desperacką szukającą atencji.

Kondolencje to ślemy do jego ŻONY i dzieci.

W całej tej burzy należy pamiętać jednak o tym, że Eric Dane i Rebecca Gayheart pozostawali małżeństwem wyłącznie na papierze. Choć łączyły ich ciepłe, rodzinne stosunki, doszło już (z tego co wiemy) do kompletnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a Rebecca pozostaje w związku z innym mężczyzną.

Priya Jain też pożegnała Erica Dane'a

Co ciekawe, rzeczona żałobna fotorelacja Janell Shirtcliff pojawiła się na Instagramie na kilka godzin po tym, jak jego była partnerka Priya Jain opublikowała pożegnalne zdjęcie. Z medialnych doniesień wiemy, że Jain i Dane odnowili kontakt niedługo pred jego śmiercią, pozostali jednak na stopie przyjacielskiej.

W miesiącach poprzedzających śmierć Erica odnowili z Priyą swoją relację. Najważniejsze było dla nich, by pozostać przyjaciółmi - podało Us Weekly powołując się na zaufane źródło.

