Michał Wiśniewski nadał komunikat Mayday. Wymowna grafika zaniepokoiła fanów

Turbulencje w związku Wiśniewskich. Praca wkrada się do domu

Michał Wiśniewski to postać, która nie znosi nudy – zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską od początku budzi ogromne emocje, zwłaszcza że para wychowuje wspólnie sporą gromadkę dzieci. Ostatnio jednak nad ich relacją zebrały się czarne chmury. Wokalista przyznał niedawno, że napięty grafik zawodowy sprawia, że atmosfera w domu bywa gęsta niczym mgła na lotnisku. Również Pola przesyłała w sieci sygnały, które mogły sugerować, że ich sielanka przechodzi poważną próbę.

Wymowna relacja na Instagramie. Lider Ich Troje bez słów

W piątkowy wieczór artysta dolał oliwy do ognia, publikując na Instastories grafikę, która natychmiast postawiła fanów na baczność. Równanie było proste: złamane serce dodać samolot równa się serce posklejane. Michał Wiśniewski nie dodał do ilustracji żadnego opisu, zostawiając ogromne pole do popisu dla wyobraźni internautów. Czyżby licencjonowany pilot chciał przekazać, że to właśnie w przestworzach szuka ukojenia po sercowych rozterkach? Pasja do lotnictwa towarzyszy mu od lat, ale tym razem wydaje się mieć wymiar terapeutyczny.

Fani węszą rozstanie. Czy to koniec małżeńskiego lotu?

Symbolika grafiki wydaje się jasna nawet dla laika. Złamane serce rzadko zwiastuje dobre wieści, a samolot może symbolizować ucieczkę lub wolność. Obserwatorzy momentalnie połączyli kropki, wiążąc post z plotkami o kryzysie w relacji z Polą. Milczenie ze strony gwiazdora tylko podkręca atmosferę niepewności w mediach społecznościowych. Czy to tylko chwilowe obniżenie lotów, czy może definitywny koniec wspólnej podróży? Czas pokaże, czy para zdoła wyprowadzić ten związek z korkociągu.

