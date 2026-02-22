Nie żyje Adam Sandurski. "Olbrzym z Rzeszowa" był legendą polskich zapasów

Spis treści Wspomnienie legendy i role filmowe

Polski sport pogrążył się w żałobie. Odszedł Adam Sandurski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapaśników w historii, który w 1980 roku wywalczył brązowy medal na igrzyskach w Moskwie. Zawodnik słynął z imponujących warunków fizycznych – mierzył aż 214 centymetrów i ważył 130 kilogramów, co zapewniło mu przydomek "Olbrzyma z Rzeszowa". W swojej karierze sięgał również po tytuły mistrza Polski, Europy oraz świata. W połowie lat 80. zdecydował się na emigrację do RFN, gdzie kontynuował treningi w barwach klubu KSV Witten 07. Informację o śmierci 73-latka przekazał portal Interia Sport, powołując się na wieści od Aleksandra Cichonia, przyjaciela zmarłego. Sandurski zmarł w szpitalu w Witten, gdzie przebywał w związku z problemami zdrowotnymi.

Droga Adama Sandurskiego na szczyt była nietypowa, ponieważ profesjonalne treningi rozpoczął on bardzo późno, mając już 20 lat. W jego rodzinnych stronach krążyły jednak legendy o jego naturalnej, nadludzkiej krzepie. To sąsiedzi zwrócili uwagę trenera Jana Małka na niezwykły potencjał fizyczny młodego mężczyzny.

"Podnosił ważące dziesiątki kilogramów beczki, a do tego ciężko pracował w lesie i wielką łopatą wykopywał żwir z Wisłoka"

Tak szkoleniowiec wspominał początki zapaśnika w rozmowie z Tomaszem Kalembą. Zanim jednak "Olbrzym" trafił na matę, próbował swoich sił w innej dyscyplinie. Ze względu na wzrost wydawał się idealnym kandydatem do koszykówki, jednak specyfika tej gry zweryfikowała jego możliwości.

"Ale mimo 2 metrów i 14 centymetrów do basketu się nie nadawał (niewielka skoczność, słaba szybkość, a w związku z tym niecelny rzut). Jego siłę można było wykorzystać w zapasach, choć i tu były problemy (miał mocne ramiona i ręce, ale słabiutkie nogi). Przy drugim podejściu (przerwa w treningach) w zapasach jednak pozostał, ale brak przygotowania sprawnościowego (w młodości) pozbawił go najwyższych sportowych zdobyczy, choć i tak na matach całego świata odniósł wiele sukcesów"

Powyższy opis sylwetki zawodnika można znaleźć na stronach portalu Olimpijski.pl. Warto zaznaczyć, że Adam Sandurski zapisał się nie tylko w historii sportu, ale także popkultury. Dzięki swojej unikalnej budowie ciała budził zainteresowanie reżyserów filmowych, którzy chętnie angażowali go do charakterystycznych ról, wykorzystując jego warunki fizyczne na dużym ekranie.