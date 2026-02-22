Julia Wróblewska o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Szczere słowa o cenie sławy

Dorastanie w blasku fleszy. Cena popularności

Julia Wróblewska, którą widzowie pokochali za role w takich hitach jak "M jak miłość" czy "Listy do M.", szybko przekonała się, że medal popularności ma dwie strony. Dorastanie na oczach milionów odcisnęło na niej silne piętno. W 2021 roku aktorka zniknęła z radarów mediów, przyznając otwarcie, że diagnoza zaburzenia osobowości typu borderline oraz depresja zmusiły ją do zmiany życiowego scenariusza. Półroczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym okazał się punktem zwrotnym, a sama Julia mówi wprost o słuszności tego wyboru.

Uważam, że to była jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. Poszłam tam dobrowolnie i z motywacją, żeby troszeczkę ustabilizować swoje zdrowie i nie żałuję tej decyzji absolutnie - mówiła w "Halo, tu Polsat".

Koniec z aktorstwem na rzecz zdrowia. Ważna rozmowa

Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją, Wróblewska pojawiła się w studiu "Halo, tu Polsat". W rozmowie z Agnieszką Hyży przyznała, że życie w show-biznesie sprawiło, iż czuła się niezrozumiana i miała trudności w relacjach z rówieśnikami. Jako aktorka nauczyła się perfekcyjnie zakładać maski, których niestety nie zdejmowała nawet w życiu prywatnym. Dopiero specjalistyczne leczenie pozwoliło jej zajrzeć w głąb siebie i oddzielić prawdę od medialnej kreacji.

Nauczyłam się, że nie do końca rozumiem kim jestem, co lubię, co chce... Ile z tego to jest taka tożsamość wykreowana pod media, a ile z tego to jestem ja. Miałam czas na taką głębszą refleksję - przyznała Wróblewska.

Nowy rozdział z dala od kamer. Czym zajmuje się Julia?

Gwiazda zdecydowała się na totalne "przeprogramowanie" swojej kariery. Po epizodzie pracy w gastronomii jako kelnerka, Julia Wróblewska znalazła swoje miejsce w branży IT. Obecnie spełnia się na stanowisku Junior Software QA Specialist. Choć stroni od blasku fleszy, wciąż można ją spotkać na lodzie – aktywnie wspiera Hokejową Reprezentację Artystów Polskich.

Próbowałam znaleźć swoją drogę i potrzebowałam odpocząć od tych świateł i obserwowania. Dlatego zanurzyłam się trochę w sobie i obrałam inną ścieżkę.

Wybrałam swoją drogę świadomie. Podoba mi się ta sprawczość którą teraz mam, ta kontrola, że mogę decydować, co ja chcę pokazać, o czym ja chcę mówić - powiedziała Julia w "Halo, tu Polsat".

Warto pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli zmagasz się z trudnościami, możesz skorzystać z bezpłatnych numerów wsparcia:

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 – Numer alarmowy

