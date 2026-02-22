Finał ATP Delray Beach. Amerykańscy tenisiści Paul i Korda walczą o tytuł, kto okaże się lepszy?

Paul i Korda – Droga do finału ATP w Delray Beach

Tommy Paul, zajmujący 24. pozycję w światowym rankingu ATP i rozstawiony z numerem piątym w Delray Beach, w sobotę zapewnił sobie awans do swojego ósmego finału w karierze. 28-letni amerykański tenisista walczy o zdobycie piątego tytułu. Byłby to jego pierwszy triumf od 2024 roku, kiedy to odnosił zwycięstwa w turniejach w Dallas, Londynie i Sztokholmie. Paul dotarł do decydującego pojedynku w Delray Beach po raz drugi. Wcześniej grał w nim w 2024 roku, lecz przegrał wówczas z rodakiem Taylorem Fritzem.

Sebastian Korda, 25-letni zawodnik plasujący się na 50. miejscu w rankingu ATP, w niedzielę stanie do swojego dziesiątego finału w karierze. Mimo większej liczby występów w finałach, na swoim koncie ma on jedynie dwa tytuły. Ostatnie zwycięstwo Korda odniósł w 2024 roku w Waszyngtonie. Jego forma w Delray Beach pokazuje, że jest zdeterminowany, aby powiększyć swoje dotychczasowe osiągnięcia. Tenisista z Florydy liczy na swój trzeci tytuł w karierze.

Kto ma lepszy bilans w meczach Paula z Kordą?

Nadchodzące starcie w Delray Beach będzie siódmym bezpośrednim pojedynkiem pomiędzy Tommym Paulem a Sebastianem Kordą. Historia ich rywalizacji wskazuje na lekką przewagę młodszego z Amerykanów. Bilans ich dotychczasowych spotkań wynosi 4-2 na korzyść Kordy. To dodaje dodatkowego smaku nadchodzącemu finałowi, stawiając Kordę w roli faworyta pod względem statystyk. Każdy mecz pomiędzy tymi zawodnikami zawsze dostarcza wielu emocji.

Finał turnieju ATP w Delray Beach zapowiada się jako zacięta walka o prestiż i punkty rankingowe. Korty twarde na Florydzie będą świadkiem kolejnego rozdziału rywalizacji pomiędzy tymi dwoma amerykańskimi talentami. Obydwaj tenisiści wykazali się znakomitą formą w półfinałach, co gwarantuje wysoki poziom sportowy. Zwycięzca nie tylko zdobędzie cenny tytuł ATP 250, ale także umocni swoją pozycję w czołówce światowego tenisa. Kibice mogą oczekiwać widowiska na najwyższym poziomie.

