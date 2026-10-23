Kim jest nowa gwiazda "Na Wspólnej"? Grała w kilku kultowych produkcjach

Kamilla Baar dołączyła do obsady "Na Wspólnej", a jej bohaterka - dr Oriana Warska - pojawi się w serialu w 4303. odcinku, który ukaże się w czwartek 29 października.

Kim jest Kamilla Baar z "Na Wspólnej" i gdzie wcześniej grała?

Kamilla Baar ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i jest aktorką filmową, telewizyjną oraz teatralną (grała m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze WARSawy). Do jej najbardziej rozpoznawalnych ekranowych ról należą występy w "Na dobre i na złe", gdzie zaprezentowała się jako Hanka Goldberg, "Vinci" oraz jego kontynuacji, gdzie grała Magdę oraz kryminale Netflixa "Forst" na podstawie książki Remigiusza Mroza.

Mogliśmy ją też oglądać w takich produkcjach jak np. "Kamerdyner", "Kruk", "Echo serca", "Służby specjalne", "Wkręceni", "Pierwsza miłość", "Sortownia", "Komisarz mama", "Prawo Agaty", "Odwróceni" oraz "Ojciec Mateusz". Kamilla Baar spełnia się też jako aktorka dubbingowa - użyczyła głosu m.in. granej przez Rachel McAdams doktor Christine Palmer w serii filmów Marvela "Doktor Strange" oraz Jęczącej Marcie w czwartej części "Harry'ego Pottera".

CZYTAJ TEŻ: Mandaryna grała kiedyś w "Na Wspólnej". Była prostytutką-narkomanką i romansowała z Igorem - ZDJĘCIA

Ma dziecko z serialowym Wojtkiem

Co ciekawe, z "Na Wspólnej" Kamillę Baar łączą nie tylko kwestie zawodowe, ale również prywatne. Tak się bowiem składa, że była niegdyś związana z Wojciechem Błachem, czyli serialowym Wojtkiem Szulcem. Para nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu, a ich związek rozpadł się w 2014 rok - wcześniej zdążył jednak wydać owoc. Kamilla Baar i Wojciech Błach mają wspólnego syna, Bruno Błach-Baara. 15-latek postanowił pójść w ślady rodziców i również został aktorem - mogliśmy oglądać go w "Ministrantach" i serialu Netflixa "Projekt UFO".

CZYTAJ TEŻ: Tak wyglądały początki Marty Wierzbickiej w "Na Wspólnej". Pamiętacie pierwsze przygody Oli? [ZDJĘCIA]

Kamilla Baar zostanie w "Na Wspólnej" na dłużej

W "Na Wspólnej" Kamilla Baar gra dr Orianę Warską, byłą partnerkę Lwa Nalepy (Przemysław Sadowski). Aktorka debiutuje pod koniec października i jej bohaterka szybko wejdzie w otwarty konflikt ze swoim ex, w który zaangażuje się nawet Weronika (Renata Dancewicz). Wygląda na to, że zadomowi się ona w "Na Wspólnej" - Kamilla Baar pojawia się nawet w nowej, niesławnej, czołówce serialu, co jasno sugeruje, że w najbliższej przyszłości będzie jedną z najważniejszych postaci.

Sylwia Gliwa przeszła imponującą metamorfozę. W pierwszych odcinkach "Na Wspólnej" byście jej nie poznali - ZDJĘCIA

26