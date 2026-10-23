Powstaje film o Annie Jantar. Kto zagra główną rolę?

Historia Anny Jantar trafi na ekran

Aż trudno uwierzyć, że "Jantar" będzie pierwszą filmową biografią legendarnej, przedwcześnie zmarłej wokalistki. Anna Jantar zasłynęła na początku lat '70 i szybko stała się jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a jej przeboje "Tyle słońca w całym mieście" i "Nic nie może przecież wiecznie trwać" do dziś cieszą się nie lada popularnością.

Życie wschodzącej gwiazdy przerwała jednak tragedia. 14 marca 1980 roku samolot, którym Anna Jantar wracała z trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych, rozbił się w pobliżu lotniska Okęcie w Warszawie. Piosenkarka miała wówczas 29 lat i osierociła 4-letnią córkę, Natalię Kukulską.

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Kto zagra legendarną wokalistkę?

Za produkcję filmu "Jantar" odpowiada prezes NEXT FILM, Robert Kijak, mający z swym portfolio m.in. "Bogów", "Sztukę kochania" oraz tegoroczną "Naszą rewolucję". Za reżyserię odpowie Daniel Jaroszek, który w "Johnnym" przeniósł już na ekran historię księdza Jana Kaczkowskiego. Scenariusz pomogła mu napisać Tatiana Zawrzykraj-Kutz ("Szpital św. Anny", "Co wyszeptał nam deszcz"). Na obecną chwilę nie wiemy, kto zagra rolę Anny Jantar - NEXT FILM dopiero ogłosił start prac nad filmem i rozpoczęcie ogólnopolskiego castingu. Może postawią na "nową twarz"? Wiemy natomiast, że w produkcję (w bliżej nieokreślonej roli) zaangażowana jest córka wokalistki, Natalia Kululska.

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