Tak wyglądały początki Marty Wierzbickiej w "Na Wspólnej". Pamiętacie pierwsze przygody Oli? [ZDJĘCIA]

Początki Marty Wierzbickiej w "Na Wspólnej". Tak zaczął się wątek Oli

Marta Wierzbicka zadebiutowała w "Na Wspólnej" w 2005 roku (czyli dwa lata po starcie emisji serialu) i miała wówczas 14 lat. Rodzina Zimińskich, składająca się wówczas z Danusi (Lucyna Malec), Marka (Grzegorz Gzyl), Oli i Gosi (Anna Kerth), przybyła go Warszawy w poszukiwaniu lepszego życia. Początkowo zatrzymali się u zaprzyjaźnionych Hofferów, z czasem znaleźli jednak własne gniazdko, w którym zresztą Danusia i Marek mieszkają po dziś dzień.

Ola była wówczas nastolatką, która kompletnie nie potrafiła odnaleźć się w wielkomiejskim życiu. W szkole czuła się gorsza i bardzo chciała zaimponować wrednym koleżankom. Szybko wpadła w złe towarzystwo, zaczęła kraść w sklepach i chodzić na wagary. Po jakimś czasie rodzice zdołali jednak zapanować nad zbuntowaną nastolatką.

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Takiego życiorysu pozazdrościć może jej niejedna postać

Ola Zimińska (obecnie Czerska) to bezapelacyjnie postać o jednym z najbardziej barwnych życiorysów w "Na Wspólnej" (pod tym względem przebija ją już chyba tylko Roman ze swoimi absurdalnymi przygodami). W trakcie swojego dość krótkiego życia Ola zaliczyła wspomniany epizod buntu, wpadła w sidła narkotyków, gdy poszła na studia prawnicze, wdała się w romans ze swoim szefem (który po latach został jej mężem), została uprowadzona i omal nie wylądowała w domu publicznym za granicą (uratował ją wówczas Daniel), zaliczyła wiele burzliwych i nieudanych związków (w tym ze wspomnianym Danielem), któregoś razu siostra odbiła jej chłopaka i Ola dała sobie wówczas spokój z facetami i związała się z inną kobietą, Klaudią, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu, a później wyjechała do Londynu, gdzie związała się z psychopatą Alanem, który wciąż nie daje jej spokoju. W skrócie: działo się przez te wszystkie, a fani "Na Wspólnej" śmieją się, że brakuje już tylko tego, by porwali ją kosmici.

Marta Wierzbicka w pierwszych odcinkach "Na Wspólnej"

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Marta Wierzbicka odeszła z "Na Wspólnej"

Choć Marta Wierzbicka zalicza się do grona gwiazd najdłużej związanych z serialem, na pięć lat zniknęła z "Na Wspólnej". W 2017 roku ogłosiła, że dorastała wraz z Olą i teraz czas rozpocząć nowy rozdział.

To był czas mojego dorastania, mnóstwa emocji, ale przede wszystkim wielkiej nauki! Przed kamerami wyrosłam z małej dziewczynki na dorosłą już chyba kobietę i przyszedł ten czas, kiedy trzeba wyfrunąć z gniazda - napisała wówczas w mediach społecznościowych.

Twórcy postanowili zostawić jej furtkę do ewentualnego powrotu i zamiast uśmiercać Olę (lub wysyłać ją w kosmos), wysłali ją do Londynu. W 2022 roku Marta Wierzbica wróciła ostatecznie do "Na Wspólnej", a wraz z nią Ola, z synem i psychopatą na karku.