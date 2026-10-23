Zatrzymanie w Chrościcach. Pies policyjny znalazł marihuanę ukrytą w kukurydzy

Narkotyki na polu kukurydzy w Chrościcach

Policjanci z Sekcji w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu działali wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wcześniej ustalili, że 60-latek może ukrywać nielegalne substancje. W trakcie przeszukania pola kukurydzy pies służbowy podjął trop i doprowadził policjantów do czterech miejsc, w których do łodyg roślin przywiązano czarne torby.

Policja zabezpieczyła prawie 3 kg marihuany

W pakunkach znaleziono susz roślinny, białą zbryloną substancję i butelki z przezroczystym płynem. Test narkotykowy potwierdził przypuszczenia policjantów. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 3 kg marihuany, prawie 0,5 kg mefedronu oraz ponad 10 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci zabezpieczyli również około 2,5 litra przezroczystej cieczy, którą przekazano do dalszych badań, oraz ponad 15 tys. zł na poczet przyszłych kar.

60-latek tymczasowo aresztowany

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 60-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Za zarzucany mu czyn mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl