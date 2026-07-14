Mandaryna grała kiedyś w "Na Wspólnej". Była prostytutką-narkomanką i romansowała z Igorem - ZDJĘCIA

W latach '90 Mandaryna związała się zawodowo z grupą Ich Troje, jako tancerka i choreografka, a z czasem została żoną Michała Wiśniewskiego. Jak na obrotna kobietę przystało, próbowała wykorzystać nowo nabytą sławę na różne sposoby. Wydała własną płytę, wystąpiła na festiwalu w Sopocie ze swoim hitem "Ev'ry Night", a także zaliczyła kilka epizodów w popularnych polskich serialach. Widzieliśmy ją w "Kryminalnych" i "Pierwszej miłości", a w latach 2003-2004 grała w "Na Wspólnej". Otwarcie przyznała, że dostała tę rolę po znajomości. "Została mi zaproponowana ta rola" - powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.

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Mandaryna grała w "Na Wspólnej". Jej postać namieszała w życiu Igora

Mandaryna zadebiutowała w 63. odcinku "Na Wspólnej". "Świetna ekipa, bardzo przyjemna i wszyscy mnie tam bardzo dobrze przyjęli" - wspominała później w wywiadzie dla wspomnianego wcześniej serwisu. Jej bohaterka, Kasia Sarnecka, była piękną, acz niezwykle pogubioną młodą kobietą. Nie miała łatwo w życiu, a by jakoś się utrzymać parała się prostytucją. Uzależniła się też od narkotyków, co omal nie kosztowało jej życia.

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Bohaterka Mandaryny namieszała w życiu Igora Nowaka (Jakub Wesołowski), który był wówczas w związku z Karoliną Brzozowską (Matylda Damięcka). Doszło do gorącego i pełnego dramatów romansu, który ostatecznie zakończył się decyzją Igora. Nowak postanowił odbudować swój związek z Karolina (który później i tak się rozpadł, a Brzozowska wyjechała do Stanów Zjednoczonych, z których już nigdy nie wróciła - o jej istnieniu zapomnieli nawet właśni rodzice). Kasi Igor zaproponował zaś przyjaźń, a przygoda Mandaryny z "Na Wspólnej" zakończyła się wraz z 327. odcinkiem.

Mandaryna w "Na Wspólnej". Wyglądała zupełnie inaczej niż w rzeczywistości - ZDJĘCIA

A jeśli chcecie odświeżyć sobie pamięć, tudzież sprawdzić, jak Mandaryna wyglądała za czasów "Na Wspólnej", zajrzyjcie do poniższej galerii.

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