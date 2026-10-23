Zatrzymanie w Szczecinie. 43-latek podejrzany o zabójstwo ciężarnej w Niemczech

Zabójstwo w Niemczech. 43-latek był poszukiwany

22 października rano funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP otrzymali za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o zabójstwie kobiety w Niemczech. Do zdarzenia doszło 20 października 2026 roku. Z przekazanych ustaleń wynikało, że podejrzanym o tę zbrodnię jest 43-letni obywatel Polski Marek R. Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Służby wiedziały też, że może on kierować się do Polski.

Podejrzany o zabójstwo zatrzymany na ulicy w Szczecinie

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami KWP w Szczecinie rozpoczęli ustalanie miejsca pobytu poszukiwanego. Podjęte czynności pozwoliły wytypować miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. Do zatrzymania doszło 22 października krótko po godzinie 12:00 na jednej z ulic miasta. 23 października z zatrzymanym mają być prowadzone dalsze czynności procesowe związane z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Źródło: Policja.pl