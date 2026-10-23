Usiłowanie zabójstwa w Iłowej. 27-latek został tymczasowo aresztowany

Atak na posesji w Iłowej. Napastnik uciekł

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na teren jednej z posesji w Iłowej wtargnął mężczyzna i zaatakował jej właściciela. Według komunikatu napastnik przewrócił pokrzywdzonego, a następnie zadał mu kilka ciosów niebezpiecznym przedmiotem. Po ataku uciekł. Funkcjonariusze z komisariatu w Iłowej rozpoczęli działania, aby ustalić tożsamość napastnika i go zatrzymać.

Zatrzymanie 27-latka po ataku w Iłowej

Podczas działań policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Kryminalni prowadzili obserwację miejsca zamieszkania mężczyzny podejrzewanego o atak. 18 października zatrzymali 27-latka. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Nie przyznał się do jego popełnienia.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec 27-latka środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku podczas posiedzenia 20 października. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl