Budowa nowej hali w Zawierciu. Koszt to 130 mln

Nowa hala w Zawierciu za 130 mln zł
Nowoczesna i wielofunkcyjna hala sportowa dla siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie powstanie do początku 2029 roku. Obiekt będzie kosztował około 130 mln zł netto. Pomieści 3,5 tysiąca widzów i zostanie wyposażony m.in. w salę treningową oraz centrum wspinaczkowe.
Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na budowę hali w Zawierciu 47,6 mln zł. Oprócz tego inwestycja zyska wsparcie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 28,5 mln zł.
"To historyczna chwila. Projekt samorządu został dobrze oceniony. To inwestycja mądrze przemyślana. Oprócz hali z widownią na 3,5 tys. miejsc będzie sala treningowa, najnowocześniejszy obiekt do wspinaczki i miejsce schronienia" - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
Gdzie siatkarze Aluronu CMC grają mecze?
Obecnie drużyna z Zawiercia korzysta z przestarzałej hali, która nie spełniała wymogów już w 2017 roku, gdy klub awansował do ekstraklasy. Ze względu na braki infrastrukturalne, najważniejsze spotkania w fazie play off oraz mecze w europejskich pucharach Aluron rozgrywa w Sosnowcu.
To właśnie w Sosnowcu zespół trenera Michała Winiarskiego w maju bieżącego roku świętował pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski. Oferty przetargowe na budowę nowej hali mają zostać otwarte na początku listopada.
"Jestem tu nowy, przez wiele lat rywalizowałem tu po drugiej stronie siatki. Mam nadzieję, że ta nowa hala też będzie miała duszę. Klimatyzacja chyba jest zapewniona. Ludzie zasługują na to, by biletów wystarczyło dla wszystkich" - skomentował reprezentant Polski Tomasz Fornal.