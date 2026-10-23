Budowa nowej hali w Zawierciu. Koszt to 130 mln

Nowa hala w Zawierciu za 130 mln zł

Nowoczesna i wielofunkcyjna hala sportowa dla siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie powstanie do początku 2029 roku. Obiekt będzie kosztował około 130 mln zł netto. Pomieści 3,5 tysiąca widzów i zostanie wyposażony m.in. w salę treningową oraz centrum wspinaczkowe.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na budowę hali w Zawierciu 47,6 mln zł. Oprócz tego inwestycja zyska wsparcie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 28,5 mln zł.

"To historyczna chwila. Projekt samorządu został dobrze oceniony. To inwestycja mądrze przemyślana. Oprócz hali z widownią na 3,5 tys. miejsc będzie sala treningowa, najnowocześniejszy obiekt do wspinaczki i miejsce schronienia" - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Gdzie siatkarze Aluronu CMC grają mecze?

Obecnie drużyna z Zawiercia korzysta z przestarzałej hali, która nie spełniała wymogów już w 2017 roku, gdy klub awansował do ekstraklasy. Ze względu na braki infrastrukturalne, najważniejsze spotkania w fazie play off oraz mecze w europejskich pucharach Aluron rozgrywa w Sosnowcu.

To właśnie w Sosnowcu zespół trenera Michała Winiarskiego w maju bieżącego roku świętował pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski. Oferty przetargowe na budowę nowej hali mają zostać otwarte na początku listopada.