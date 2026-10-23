Ucieczka hulajnogą przed policją w Starogardzie Gdańskim. 15-latek trafi przed sąd rodzinny

15-latek uciekał hulajnogą przed policją w centrum Starogardu Gdańskiego

Interwencja funkcjonariuszy grupy Speed rozpoczęła się około godziny 20:30 na jednym z głównych skrzyżowań w centrum Starogardu Gdańskiego. Policjanci zauważyli 15-latka, gdy wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych, na którym świeciło się czerwone światło. Następnie miał zjechać na jezdnię i przejechać przez środek ruchliwego skrzyżowania. Funkcjonariusze włączyli sygnały uprzywilejowania i ruszyli za nim.

15-latek bez uprawnień zatrzymany po pościgu

Według policji chłopak próbował uciekać, skręcił w boczną drogę i kontynuował jazdę po chodniku. Według policji poruszał się z prędkością dochodzącą do około 40 km/h. Po przejechaniu kilkuset metrów 15-latek przewrócił się i został zatrzymany. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Starogardu Gdańskiego nie miał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną.

Mandat dla matki 15-latka i zawiadomienie sądu rodzinnego

Na miejsce przyjechała matka 15-latka, która odebrała syna. Policjanci nałożyli na nią mandat w wysokości 1000 zł za udostępnienie hulajnogi elektrycznej osobie bez wymaganych uprawnień. Mundurowi poinformują sąd rodzinny o interwencji, a ten zdecyduje o dalszym postępowaniu wobec 15-latka.

Policja przypomina zasady jazdy hulajnogą elektryczną

Policjanci przypominają, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, jeśli mają kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Przez przejście dla pieszych należy przeprowadzić hulajnogę, a z chodnika można korzystać wyłącznie w określonych sytuacjach i z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Funkcjonariusze wskazują też, że osoby od 10. do 16. roku życia mają obowiązek używać kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze. Apelują do rodziców, aby przed udostępnieniem dziecku e-hulajnogi upewnili się, że ma ono odpowiednie uprawnienia i zna przepisy ruchu drogowego.

Źródło: Policja.pl