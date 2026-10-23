Karolina Pisarek-Salla opublikowała kadry z porodówki. Nie kryła swoich emocji

Karolina Pisarek-Salla urodziła córkę. Dziewczynka otrzymała nietypowe imię

Polski świat show-biznesu od dłuższego czasu przeżywa prawdziwy wysyp narodzin. Ostatnio swoimi radosnymi nowinami podzieliła się Izabela Janachowska, a prezenterka Aleksandra Grysz z programu "Dzień Dobry TVN" powitała na świecie drugie dziecko. W napięciu na rozwiązanie ciąży oczekują również Dominika Serowska i Marcin Hakiel.

Niedawno powody do radości miała też Karolina Pisarek-Salla. Modelka i jej mąż powitali córeczkę, która otrzymała imię Kiara. To imię najczęściej ma swoje korzenie w tradycjach irlandzkiej oraz włoskiej.

Jego pochodzenie wiąże się z irlandzkim Ciara, co oznacza kobietę "ciemną" lub "ciemnowłosą". We Włoszech z kolei nawiązuje do słowa chiara, kojarzonego z byciem "jasną", "świetlistą" czy "promienną". Zyskało szeroką rozpoznawalność dzięki słynnemu filmowi animowanemu "Król lew II: Czas Simby" pod koniec lat 90. ubiegłego wieku.

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Karolina Pisarek dzieli się chwilami ze szpitala. Zamieściła ujęcia z porodówki

Dziewczynka, która urodziła się 12 października, stała się dla swoich rodziców prawdziwym skarbem. Po narodzinach Kiary, Karolina Pisarek zniknęła na pewien czas z przestrzeni cyfrowej, by w pełni skoncentrować się na nowej, rodzinnej rzeczywistości. Teraz z entuzjazmem wraca, by nadrobić stracony czas z fanami.

Modelka udostępniła na Instagramie długi wpis, relacjonując swój pobyt na oddziale położniczym. Wzbogaciła go o wiele kadrów dokumentujących całą drogę - od ostatnich momentów przed porodem, aż do najbardziej wzruszających chwil tuż po narodzinach. Wśród zdjęć znalazła się nawet pamiątkowa fotografia z lekarzem prowadzącym jej ciążę.

Narodziny naszego dziecka przyniosły ogrom wzruszenia, miłości i poczucia spełnienia- takie dopełnienie. Bałam się tej chwili, a okazuje się, że wszystko co było przed było świetnym etapem, ale nie tak pięknym jak ten rozdział z teraz. Czuję się SPEŁNIONA. Te doświadczenia pokazały mi też, jak ważne w takim momencie są spokój, zaufanie i poczucie, że obok są ludzie, na których można się oprzeć - napisała Karolina.

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