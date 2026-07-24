Syn Andrzeja Seweryna nie zna polskiego. Przyznaje wprost, dlaczego zapomniał ojczystego języka

Andrzej Seweryn stawał na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie. Owocem jego drugiego małżeństwa, z Krystyną Jandą, jest aktorka Maria Seweryn. Z kolei relacje z trzecią i czwartą żoną artysta budował podczas swojego życia we Francji.

46

Ze związku z Laurence Bourdil przyszedł na świat Yann, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, pracujący jako operator. Następnie, z libańską aktorką Mireille Maalouf, Andrzej Seweryn ma syna Maximiliena. Mężczyzna poszedł w ślady rodziców i również zajął się aktorstwem. Wystąpił między innymi w międzynarodowej produkcji "Notre-Dame płonie". Młody aktor swobodnie porozumiewa się po francusku, angielsku i niemiecku, jednak nie włada językiem swojego ojca.

Nie przegap: Tak gwiazdy wyglądają bez miliona doczepów. Steczkowska nie do rozpoznania. A zobaczcie Kayah i Liszowską. Dużo zdjęć!

Quiz Seweryn Krajewski. Te hity zna każdy! Wstaw tylko jedno słowo Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Tak bardzo się ....., a Ty teraz nie chce mnie zmieniałem starałem czepiałem Następne pytanie

Syn Seweryna nie chciał mówić po polsku

Maximilien Seweryn pojawił się w Warszawie na premierze filmu "Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka, w którym zagrał. Właśnie wtedy wyszło na jaw, że nie porozumiewa się w języku polskim. Mężczyzna postanowił wyjaśnić, skąd taka decyzja.

Mówiłem po polsku do piątego roku życia i radziłem sobie z tym całkiem dobrze. Potem dopadł mnie mały kryzys, powiedziałbym nawet, że bunt. Powiedziałem, że nie chcę więcej mówić po polsku i rodzice powiedzieli, ok. Dorastałem w bardzo francuskim środowisku, w okresie szkolnym nie miałem wielu polskich znajomych w moim wieku, więc naturalnie nie miałem praktyki. Z czasem straciłem tę umiejętność. Ale jeśli włożyłbym w to serce, myślę, że szybko bym sobie przypomniał

– wyjaśnił Maximilien Seweryn w wywiadzie dla serwisu cozatydzien.tvn.pl.

Teraz młody Seweryn uczy się poznawać alfabet od nowa

Maximilien Seweryn dba o relacje ze swoim przyrodnim rodzeństwem. Spotkał się między innymi z Marią Seweryn, której syn, Aaron, niedawno rozpoczął edukację szkolną.

Dziś rano widziałem się z moim siostrzeńcem. Ma siedem lat i właśnie przerabiał powtórkę z zeszłego roku. W książce miał otwartą stronę ze wszystkimi literami polskiego alfabetu. Akurat przerabiali "K", ale ja uświadomiłem sobie, ile w polskim języku jest liter, których nie ma w naszym alfabecie, jak przekreślone "l", albo "Ż". Więc nauczyłem się czegoś dziś rano. Zobacz też: Wnuczka Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna robi karierę. Lena to wykapana mama

Mellina - Andrzej Seweryn: czy żałuje roli drag queen w serialu Netflixa? / Mellina #37

46