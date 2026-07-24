Wiktoria Gabor to postać, która w niezwykle krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystek na polskiej scenie muzycznej. Niedawne 19. urodziny wokalistki stanowią doskonałą okazję, by przyjrzeć się jej dotychczasowym osiągnięciom i sprawdzić, jak wiele z jej twórczości zostało w pamięci słuchaczy. Mimo młodego wieku, Viki zdołała już zgromadzić imponujący dorobek, a jej utwory podbiły listy przebojów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

Kariera artystki nabrała tempa dzięki udziałowi w drugiej edycji popularnego programu „The Voice Kids”. Choć Wiktoria nie stanęła na najwyższym stopniu podium, jej talent został szybko dostrzeżony przez szeroką publiczność. To właśnie po zakończeniu show światło dzienne ujrzał jej debiutancki singiel „Time”. Utwór ten stał się fundamentem, na którym Viki zaczęła budować swoją muzyczną tożsamość oraz grupę lojalnych fanów, którzy z uwagą śledzili każdy jej kolejny krok zawodowy.

Od sukcesu w „The Voice Kids” do triumfu w Gliwicach

Prawdziwym przełomem w życiu młodej piosenkarki okazał się udział w programie „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior”. Stawką był prestiżowy przywilej reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie. Viki wygrała eliminacje, prezentując utwór „Superhero”. Kompozycja ta, stworzona przez uznanych autorów – Lanberry, Patryka Kumóra oraz Dominica Buczkowskiego-Wojtaszka – szybko stała się wielkim hitem.

Piosenka najpierw zyskała uznanie polskich widzów, a następnie oczarowała europejską publiczność podczas finału w Gliwicach. Dzięki ogromnemu wsparciu głosujących, Viki Gabor przeszła do historii jako druga Polka z rzędu, która zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Ten triumf sprawił, że o nastoletniej wokalistce usłyszał niemal każdy, a jej kariera nabrała jeszcze większego rozmachu.

Radiowe hity i współpraca z legendami sceny

Po wielkim zwycięstwie Viki nie zwolniła tempa pracy. W sieci regularnie pojawiały się kolejne single, które stanowiły zapowiedź jej debiutanckiego albumu studyjnego. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów był wspólny projekt z Kayah. Ich wspólny numer „Ramię w ramię” stał się hymnem wielu słuchaczy i udowodnił, że młoda gwiazda świetnie radzi sobie w duetach z doświadczonymi ikonami polskiej muzyki.

W repertuarze artystki znalazły się także inne popularne propozycje. Fani mogli usłyszeć rytmiczne „Getaway” oraz utwór „Still Standing”, przy którego pisaniu Viki współpracowała ze swoją siostrą. Kolejnym ważnym punktem w jej dyskografii stała się piosenka „Forever and a night”. Charakterystyczną cechą twórczości Gabor jest swobodne łączenie języka polskiego z angielskim, co sprawia, że jej teksty są nowoczesne, ale wymagają od fanów sporego skupienia przy zapamiętywaniu słów.

Czy potrafisz bezbłędnie uzupełnić teksty Viki Gabor?

Jeśli uważnie słuchasz utworów Viki Gabor i znasz jej dyskografię od „Time” aż po najnowsze propozycje, mamy dla Ciebie coś specjalnego. Teksty jej piosenek bywają dynamiczne i wielojęzyczne, co sprawia, że ich poprawne powtórzenie nie zawsze jest prostym zadaniem. To prawdziwy sprawdzian dla osób, które deklarują, że nie opuściły żadnej premiery młodej gwiazdy.

Przygotowaliśmy wyzwanie, które zweryfikuje Twoją znajomość największych przebojów zwyciężczyni Eurowizji Junior. Czy pamiętasz dokładnie, o czym śpiewała w „Superhero”? A może fragmenty „Ramię w ramię” nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Zachęcamy do zmierzenia się z pytaniami i sprawdzenia, czy faktycznie należysz do grona najwierniejszych słuchaczy Viki Gabor. Komplet punktów to wyczyn zarezerwowany wyłącznie dla największych ekspertów!

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