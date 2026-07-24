Jakich kolorów nie widzi twój pies? Weterynarz mówi, jak wygląda świat oczami psa

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-24 14:32

Często przypisujemy psom ludzkie cechy, zapominając, że ich percepcja rzeczywistości różni się od naszej. Znana lekarka weterynarii wyjaśnia, jakich barw czworonogi nie potrafią dostrzec. Okazuje się, że świat w psich oczach wygląda inaczej i składa się zaledwie z pięciu kolorów.

Biegnący pies rasy border collie z wystawionym językiem. O tym, jak psy widzą kolory, przeczytasz na Eska.
Autor: UM Puławy / Materiały prasowe Biegnący pies
  • Psy, mimo że są traktowane jak członkowie rodziny, postrzegają otoczenie i barwy zupełnie inaczej niż ludzie.
  • Dorota Sumińska, ceniona lekarka weterynarii, obala mity dotyczące psiego wzroku i tłumaczy, jak faktycznie działa ich percepcja.
  • Dowiedz się, jak twój pupil widzi rzeczywistość i jakie kolory są dla niego całkowicie niewidoczne!

Jakich kolorów nie widzi pies? Jego świat wygląda zupełnie inaczej niż ten, który widzimy

Relacja z psem jest dla wielu opiekunów niezwykle ważna. Zwierzęta te stają się pełnoprawnymi członkami naszych rodzin, towarzysząc nam zarówno w ważnych momentach, jak i w codziennych rutynach, w tym podczas wakacji. Eksperci jednak często przestrzegają, że uczłowieczanie psów to jeden z najczęstszych błędów, który może prowadzić do nieporozumień i złej interpretacji ich potrzeb. Mimo to, my jako właściciele, mamy tendencję do nadawania im ludzkich cech, co prawdopodobnie sprawia, że czujemy się z nimi mocniej związani. Niezależnie od naszych intencji, bezspornym faktem jest to, że psy postrzegają rzeczywistość w odmienny sposób. Przede wszystkim, ich wzrok nie rejestruje pełnej palety barw, którą my dostrzegamy. Kwestię tę poruszyła niedawno w sieci Dorota Sumińska, popularna lekarka weterynarii.

Pies widzi tylko pięć kolorów. Lekarka wymieniła te barwy

Dorota Sumińska aktywnie działa w sieci, prowadząc profil @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie wspólnie z córką dzieli się wiedzą o zwierzętach. W jednym z udostępnionych nagrań wyjaśnia, że czworonogi nie potrafią dostrzec większości kolorów, które widzi człowiek, przez co ich perspektywa drastycznie różni się od naszej.

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Pies nie widzi wszystkich tych kolorów, które widza roślinożercy, żeby rozpoznać na przykład, czy owoce są dojrzałe. A więc widzi bardzo ograniczoną ilość kolorów.

- podkreśla weterynarz na swoim profilu.

Jego świat jest niebiesko, zielono, szaro, biało, czarny

- wylicza Dorota Sumińska, wskazując na barwy widziane przez psa.

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