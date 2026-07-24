Jakich kolorów nie widzi twój pies? Weterynarz mówi, jak wygląda świat oczami psa

Psy, mimo że są traktowane jak członkowie rodziny, postrzegają otoczenie i barwy zupełnie inaczej niż ludzie.

Dorota Sumińska, ceniona lekarka weterynarii, obala mity dotyczące psiego wzroku i tłumaczy, jak faktycznie działa ich percepcja.

Dowiedz się, jak twój pupil widzi rzeczywistość i jakie kolory są dla niego całkowicie niewidoczne!

Jakich kolorów nie widzi pies? Jego świat wygląda zupełnie inaczej niż ten, który widzimy

Relacja z psem jest dla wielu opiekunów niezwykle ważna. Zwierzęta te stają się pełnoprawnymi członkami naszych rodzin, towarzysząc nam zarówno w ważnych momentach, jak i w codziennych rutynach, w tym podczas wakacji. Eksperci jednak często przestrzegają, że uczłowieczanie psów to jeden z najczęstszych błędów, który może prowadzić do nieporozumień i złej interpretacji ich potrzeb. Mimo to, my jako właściciele, mamy tendencję do nadawania im ludzkich cech, co prawdopodobnie sprawia, że czujemy się z nimi mocniej związani. Niezależnie od naszych intencji, bezspornym faktem jest to, że psy postrzegają rzeczywistość w odmienny sposób. Przede wszystkim, ich wzrok nie rejestruje pełnej palety barw, którą my dostrzegamy. Kwestię tę poruszyła niedawno w sieci Dorota Sumińska, popularna lekarka weterynarii.

Pies widzi tylko pięć kolorów. Lekarka wymieniła te barwy

Dorota Sumińska aktywnie działa w sieci, prowadząc profil @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie wspólnie z córką dzieli się wiedzą o zwierzętach. W jednym z udostępnionych nagrań wyjaśnia, że czworonogi nie potrafią dostrzec większości kolorów, które widzi człowiek, przez co ich perspektywa drastycznie różni się od naszej.

Pies nie widzi wszystkich tych kolorów, które widza roślinożercy, żeby rozpoznać na przykład, czy owoce są dojrzałe. A więc widzi bardzo ograniczoną ilość kolorów.

- podkreśla weterynarz na swoim profilu.

Jego świat jest niebiesko, zielono, szaro, biało, czarny

- wylicza Dorota Sumińska, wskazując na barwy widziane przez psa.

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