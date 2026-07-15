Finał Miss Polski 2026 nadchodzi. Piękne uczestniczki szalały na plaży w samych strojach!

Przygotowania do gali Miss Polski 2026. Kto wygra Festiwal Piękna?

Ostatnia faza przygotowań do wielkiego finału konkursu Miss Polski 2026 idzie pełną parą. Zaszczytny awans do tego kluczowego etapu wywalczyły dokładnie dwadzieścia cztery reprezentantki różnych regionów kraju. Uroczyste rozstrzygnięcie i koronacja najpiękniejszej Polki nastąpi drugiego sierpnia w ramach Festiwalu Piękna 2026. Właśnie wtedy poznamy nazwisko nowej królowej.

Rywalizacja o prestiżowy tytuł wykracza daleko poza zwykłe prezentowanie wieczorowych kreacji i uśmiechanie się na wybiegu. Kandydatki przechodzą przez proces przygotowawczy, który obejmuje wspólne wyjazdy i szkolenia ułatwiające integrację. Pierwszy taki obóz miał miejsce kilka tygodni temu, kiedy to uczestniczki poleciały na Sri Lankę na oficjalne zaproszenie tamtejszego Ministerstwa Turystyki.

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Kandydatki do tytułu Miss Polski 2026 trenowały w Krakowie

Ostatni weekend przyniósł zakończenie drugiego obozu szkoleniowego przed decydującym starciem. Tym razem kandydatki na miss gościły w stolicy Małopolski, gdzie skupiły się na nagrywaniu materiałów promocyjnych oraz odbyły pierwsze przymiarki zjawiskowych strojów. Uczestniczki opuściły Kraków z nowymi umiejętnościami dotyczącymi skutecznej samoobrony, dbania o zdrowie, poprawnej autoprezentacji oraz świadomego budowania własnego wizerunku.

Zbliżający się finał wymusza dopinanie ostatnich szczegółów całego widowiska. W trakcie pobytu w Małopolsce pretendentki do korony założyły ekskluzywne suknie ślubne z salonu Rogowskie Bridal. Harmonogram zgrupowania obejmował również pierwsze, niezwykle intensywne ćwiczenia układów choreograficznych.

Wypełniony po brzegi harmonogram wymagał od organizatorów zaplanowania odpowiedniego czasu na odpoczynek. Uczestniczki spędziły relaksujące chwile w krakowskim Parku Wodnym, gdzie korzystały z kompleksu saun oraz regenerowały się w basenach. Dodatkowo wzięły udział w zajęciach rozciągających połączonych z nauką prawidłowego oddychania, co pomogło im zresetować organizmy po wyczerpujących zadaniach.

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