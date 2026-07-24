Juergen Klopp z mocnym wejściem jako selekcjoner! Zagroził natychmiastowym odejściem

Juergen Klopp formalnie objął funkcję trenera niemieckiej drużyny narodowej. Pogłoski o tym, że były szkoleniowiec Liverpoolu i Borussii Dortmund przejmie stanowisko po Julianie Nagelsmannie, krążyły od momentu odpadnięcia Niemców z mistrzostw świata po serii jedenastek w meczu z Paragwajem. Prezentacja nowego selekcjonera odbyła się na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej we Frankfurcie.

"If you don't leave my family in peace, I'll be gone." 🗣️❌Jurgen Klopp has set clear boundaries after being announced as Germany head coach. pic.twitter.com/cTCgSiQR0u— BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2026

- To wielki zaszczyt, a to co działo się ze mną przez ostatnie kilka dni, jest jak film odtwarzany w mojej głowie. W idealnym świecie to byłoby ukoronowanie mojej kariery. Poświęcę temu całą swoją energię - powiedział Juergen Klopp.

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W trakcie spotkania z mediami nowy opiekun niemieckiej kadry nagle diametralnie zmienił ton, uderzając w bardzo poważne tony. Skierował bezkompromisowe słowa do przedstawicieli mediów i fanów, deklarując pełną otwartość na sportową krytykę. Równocześnie stanowczo odciął się od jakichkolwiek prób ingerencji w sferę prywatną czy personalnych napaści.