Ile wody dziennie powinniśmy wypijać latem? Dietetyczka kliniczna Roksana Środa mówi wprost, czy 2 litry to wystarczająca ilość

W letnie miesiące powinniśmy szczególnie dbać o nawodnienie organizmu.

Roksana Środa, dietetyczka kliniczna oraz uczestniczka 14. edycji "MasterChefa" obala mit dotyczący limitu wody.

Sprawdź, jak obliczyć optymalną ilość wody dla siebie i uniknij odwodnienia w upalne dni.

Latem nawet podczas zwykłych, codziennych czynności organizm pozbywa się znacznie większej ilości płynów niż w chłodniejszych miesiącach. Ich niedobór może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, osłabienia, bólu głowy czy problemów z koncentracją. Od lat powtarza się, że dorosły człowiek powinien wypijać około 2 litrów wody dziennie. Jak podkreśla jednak Roksana Środa, dietetyczka kliniczna i uczestniczka 14. edycji programu "MasterChef", latem taka ilość często okazuje się niewystarczająca. Według ekspertki zapotrzebowanie na płyny jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników, takich jak masa ciała, temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, poziom aktywności fizycznej czy wiek.

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Ile wody powinniśmy wypijać podczas upałów? Roksana Środa wprost o limicie 2 litrów

Roksana Środa wyjaśnia, że w standardowych warunkach można przyjąć orientacyjny przelicznik wynoszący około 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała. Oznacza to, że osoba ważąca 70 kg potrzebuje co najmniej około 2,1 litra płynów dziennie. W czasie upałów zapotrzebowanie wzrasta jednak do 35–40 ml na kilogram masy ciała, a do tego należy doliczyć dodatkowe 0,5–1 litr płynów na każdą godzinę aktywności fizycznej. W praktyce oznacza to, że wiele dorosłych osób powinno latem wypijać od 2,5 nawet do 4 litrów płynów dziennie.

Standardowa zasada "2 litry wody dziennie" latem staje się nieaktualna. W upalne dni nasze zapotrzebowanie na płyny drastycznie rośnie i jest kwestią bardzo indywidualną. Zależy od kilku kluczowych czynników: Temperatura i wilgotność powietrza: im cieplej, tym intensywniej się pocimy, by schłodzić organizm. W skrajnym upale możemy tracić z potu od 0,5 do nawet ponad 1 litra wody na każdą godzinę!

Masa ciała: to podstawa wyliczeń. Najprostszy przelicznik, to 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała w normalny dzień. Przy masie ciała 70 kg, potrzebujemy minimum 2,1 litra. Latem, przy wysokich temperaturach, ten przelicznik rośnie do 35-40 ml na kilogram masy ciała.

Aktywność fizyczna: każdy trening, a nawet szybszy spacer w słońcu, wymaga dodatkowej porcji płynów. Do podstawowego zapotrzebowania należy doliczyć około 0,5 do 1 litra wody na każdą godzinę wysiłku.

Wiek: dzieci oraz osoby starsze są w grupie najwyższego ryzyka. U seniorów mechanizm odczuwania pragnienia naturalnie zanika, przez co mogą pić za mało, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podsumowując, osoby dorosłe powinny celować w przedział od 2,5 do nawet 4 litrów płynów dziennie, zależnie od aktywności fizycznej i masy ciała - zdradza nam ekspertka.

Specjalistka zwraca również uwagę, że nie warto czekać z piciem do momentu pojawienia się silnego pragnienia. To sygnał, że organizm już zaczął się odwadniać. Znacznie lepiej jest regularnie popijać wodę małymi łykami przez cały dzień, zamiast wypijać jednorazowo duże ilości płynów.

Choć podstawą nawodnienia pozostaje woda, warto pamiętać, że część płynów dostarczamy również wraz z pożywieniem. Latem dobrze sięgać po warzywa i owoce bogate w wodę, takie jak arbuz, ogórek, pomidory czy truskawki. W czasie intensywnego pocenia się pomocne mogą być także napoje zawierające elektrolity, ponieważ wraz z potem organizm traci sód, potas i magnez. Dietetyczka kliniczna podkreśla jednak, że nawet najbardziej soczyste produkty nie zastąpią regularnego picia odpowiedniej ilości płynów.

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