Tyla wydała "A*POP"! Na nowej płycie hit "Chanel" i duet z Zarą Larsson

Tyla długo zapowiadała "A*POP"

Pierwsze zapowiedzi krążka "A*POP" pojawiły się już w klipie do hitu "Chanel", gdzie Tyla sprytnie ukryła subtelny easter egg w scenografii. Od tamtej pory artystka umiejętnie podsycała apetyt fanów, doprowadzając do prawdziwego szaleństwa oczekiwania na czerwonym dywanie tegorocznej gali Grammy. To właśnie wtedy odebrała swoją drugą w karierze statuetkę za Best African Music Performance za utwór "PUSH 2 START". Pozując fotoreporterom w kreacji nawiązującej do barw RPA, kraju, z którego pochodzi, nie ukrywała pewności siebie. Kilka miesięcy później w Nowym Jorku machina promocyjna ruszyła pełną parą – gwiazda przeniosła energię nowego albumu prosto na ulice SoHo podczas specjalnego pop-upu, świętując przy tym historyczną, pierwszą w historii okładkę Beauty Zine magazynu i-D.

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Tyla podbija świat

Świetna passa Tyli trwa w najlepsze jeszcze przed oficjalną premierą płyty. Poza tegorocznym triumfem na gali Grammy, wokalistka zdominowała rozdanie American Music Awards, zgarniając statuetki dla Najlepszego Wykonawcy Afrobeats oraz za Społecznościową Piosenkę Roku (za utwór "Chanel"). Ma również szansę na dwa wyróżnienia podczas zbliżającej się gali BET Awards 2026 – w kategoriach Teledysk Roku oraz Wybór Widzów (obie nominacje za "Chanel") – której transmisja odbędzie się już 28 czerwca. O Tyli było głośno także na słynnej MET Gali, gdzie okrzyknięto ją jedną z niekwestionowanych gwiazd wieczoru. Jej zjawiskowa, szyta na miarę suknia od Valentino zachwyciła globalny świat mody, zdobywając entuzjastyczne recenzje m.in. na łamach magazynu VOGUE, który chwalił artystkę za "odpowiednią dozę odwagi".

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Nadchodzące koncerty i festiwale

Równie intensywnie zapowiada się kalendarz festiwalowy Tyli. Po niedzielnym koncercie w Maroku, artystka wyjdzie w tym roku na sceny kilku prestiżowych, międzynarodowych festiwali – w tym portugalskiego Afronation, rumuńskiego Beach Please!, szwajcarskiego Montreux Jazz Festival oraz Hellwatt Festival we Włoszech. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Tyla uczci premierę "A*POP" w samym dniu jej wydania, dając elektryzujący koncert na kultowej scenie Citi Concert Series w ramach programu "The TODAY Show".

Tracklista "A*POP" – co znajdziesz na płycie?

Sprawdź, jakie utwory znalazły się na długo wyczekiwanym albumie Tyli: