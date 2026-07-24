Nie żyje Łapa Hapa. Influencerka z Rosji dawała się całować bezdomnym dla popularności, miała tysiące fanów

Szczegóły śmierci influencerki pozostają jak na razie owiane tajemnicą, choć informacji o jej nagłym odejściu stale przybywa. Na przestrzeni kilku lat działalności Łapa Hapa zbudowała sporą społeczność obserwatorów, przede wszystkim na platformie Telegram, ale także znalazła się pod lupą ekspertów badających jej kontrowersyjne zachowania.

Łapa Hapa nie żyje. Influencerka z Rosji tworzyła kontrowersyjne treści

Jak wynika z dostępnych informacji, Łapa Hapa zmarła w swoim mieszkańcu w Nowosybirsku. Została jednak pochowana w obwodzie leningradzkim. W sieci widnieje niewiele informacji o jej życiu osobistym. Wiadomo jednak, że publikowane przez twórczynię treści wywoływały wielkie emocje zarówno w samej Rosji, jak i poza jej granicami. Eksperci analizowali materiały Łapy Hapy pod kątem przekroczenia granic dobrego smaku i legalności, z kolei inni influencerzy, blogerzy czy youtuberzy śmiało określali ją "najdziwniejszą rosyjską influencerką".

Patocelebrytka szokowała streamami z bezdomnymi

W 2024 roku dziewczyna zdobyła rozgłos, publikując nagrania i prowadząc transmisje na żywo, na których całowali ją przypadkowo napotykani bezdomni. Choć jej profile w serwisach YouTube czy Instagram obserwuje po kilka tysięcy osób, to jednak społeczność obserwatorów na TikToku wynosi ponad 200 tysięcy, a na popularnym w niektórych krajach byłego ZSRR Telegramie zbliżyła się do pół miliona osób. Warto przypomnieć, że w Polsce prezydent Karol Nawrocki podpisał niedawno ustawę, która po wielu latach domagania się stanowczych działań - rozprawia się ze zjawiskiem patostreamingu i innych szkodliwych treści w Internecie.

Prawdopodobna przyczyna śmierci

Brakuje oficjalnych komunikatów na temat zgonu patocelebrytki. Znajomi przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że według wstępnych ustaleń Łapa Hapa zmarła po przedawkowaniu zakazanych substancji. Do sieci przeciekły też zdjęcia z jej pogrzebu, który odbył się w niewielkiej miejscowości pod miastem Gatczyna w okolicach Sankt Petersburga.

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