Katarzyna Zillmann i Janja Lesar przechodzą do konkurencji. Wiemy, w jakim show wystąpią

Zillmann i Lesar połączyło uczucie na planie "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann (30 l.) była gwiazdą jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie trenowała pod czujnym okiem 48-letniej Janji Lesar, tworząc z nią pierwszą w historii polskiej wersji formatu kobiecą parę jednopłciową. W momencie startu telewizyjnej rywalizacji o Kryształową Kulę, sportsmenka pozostawała w związku z 25-letnią kajakarką Julią Walczak.

Widzowie z odcinka na odcinek obserwowali niezwykłą chemię rodzącą się między Zillmann a Lesar. Błyskawicznie pojawiły się spekulacje, że uczestniczki połączyło głębsze uczucie. Plotki nasiliły się zwłaszcza wtedy, gdy Julia Walczak całkowicie zniknęła z publiczności programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Po jednym z układów choreograficznych panie wymieniły pocałunek, jednak to dopiero gorąca impreza po finale "Tańca z Gwiazdami" stała się ostatecznym potwierdzeniem ich relacji. Obecnie chętnie brylują razem w mediach, nie stroniąc od publicznego okazywania czułości. Wszystko wskazuje na to, że ich przygoda z telewizyjną rozrywką potrwa znacznie dłużej.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpią w "Azja Express" stacji TVN

Obecnie produkcja intensywnie przygotowuje się do ósmej odsłony popularnego cyklu "Azja Express". Lista potencjalnych gwiazd biorących udział w rywalizacji sukcesywnie się powiększa, a wśród kandydatek znalazły się również Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. O telewizyjnych planach sportsmenki i tancerki plotkowano od dłuższego czasu. Jak podawał serwis Pudelek, panie otrzymały oficjalną propozycję, którą wnikliwie rozważały. Teraz informator związany z realizacją show potwierdził te doniesienia.

Kasia i Janja pojawią się w programie - cytuje słowa informatora Pudelek.

Wiadomo już na pewno, że jedną z gwiazd najnowszej edycji "Azja Express" będzie 46-letnia Małgorzata Socha! Ponadto w kuluarach mówi się, że nad ewentualnym wyjazdem na nagrania intensywnie zastanawiają się 44-letnia Edyta Herbuś oraz 33-letni Michał Danilczuk.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie