Karol Nawrocki i Jan Błachowicz w drodze do Waszyngtonu. Zobaczą galę UFC i spotkają się z Donaldem Trumpem

Były czempion udostępnił w internecie fotografię z głową polskiego państwa, zrobioną jeszcze zanim wsiedli do samolotu za ocean. Obaj panowie wybrali się do Waszyngtonu na specjalne wydarzenie, które uświetni 250. rocznicę proklamowania niepodległości przez Stany Zjednoczone, stanowiąc element wielkich państwowych obchodów.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest włodarz federacji, Dana White. W rozpisce znalazły się nazwiska absolutnej czołówki, a widzowie zobaczą starcia Ilii Topurii z Justinem Gaethje oraz Alexa Pereiry z Cyrilem Gane'em. Sportowa rywalizacja będzie miała miejsce w niecodziennej scenerii, czyli bezpośrednio na prestiżowym terenie Białego Domu, co budzi ogromne zainteresowanie kibiców.

Jan Błachowicz za pośrednictwem mediów społecznościowych zrelacjonował swoją wyprawę do amerykańskiej stolicy. Utytułowany polski zawodnik mieszanych sztuk walki również zasiądzie na trybunach, a tuż przed startem maszyny zapozował do pamiątkowego zdjęcia z prezydentem Karolem Nawrockim.

„Już za chwilę odbędzie się jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w historii największej organizacji MMA na świecie, UFC. Dana White doprowadził do gali w Białym Domu w Waszyngtonie, którą uświetnią takie pojedynki jak Ilia Topuria kontra Justin Gaethje czy Alex Pereira kontra Ciryl Gane. Gośćmi na tej gali będzie wiele interesujących postaci, a wśród nich znajdą się były mistrz UFC, Jan Błachowicz oraz prezydent Polski, Karol Nawrocki. Błachowicz na swoim profilu na Instagramie pokazał fanom wspólne zdjęcie z prezydentem przed wylotem do Waszyngtonu.

Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA.

Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji – najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik.

Takich zaproszeń się nie odmawia. Jak będę miał 93 lata, mam nadzieję, że zaproszą mnie na 300. rocznicę. Na wszelki wypadek już zapisałem w kalendarzu.

Kierunek: Waszyngton”

Karol Nawrocki nie tylko na gali MMA. Prezydent Polski zaplanował rozmowę z Donaldem Trumpem

Wyprawa polskiego przywódcy za ocean nie sprowadza się wyłącznie do obecności na sportowej arenie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że w planach jest bezpośrednia rozmowa prezydenta z Donaldem Trumpem. Będzie to konwersacja o charakterze ściśle roboczym, ponieważ wydarzenie to nie zostało zaplanowane jako oficjalna państwowa delegacja.

W trakcie amerykańskich dyskusji na agendzie pojawią się niezwykle istotne z punktu widzenia państwa tematy. Zgromadzeni pochylą się nad zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, obustronnych stosunków polsko-amerykańskich oraz szeroko pojętej współpracy gospodarczej i energetycznej. Wymienione zostaną także poglądy na temat stacjonowania oddziałów zbrojnych USA na terytorium naszego kraju.

Tegoroczna odsłona UFC Freedom 250 niesie ze sobą dodatkowe przesłanie o podwójnym znaczeniu. Oprócz hucznego świętowania 250-lecia Stanów Zjednoczonych, gigantyczna sportowa feta wprost zbiega się z wyjątkowym jubileuszem, jakim są osiemdziesiąte urodziny Donalda Trumpa.