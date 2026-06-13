ABBA w żałobie. Legendarny zespół żegna ukochaną osobę

Szwedzki zespół ABBA był absolutnym objawieniem w światowej muzyce. W latach 70. autorzy ogromnej liczby hitów zrewolucjonizowali popowe brzmienia, jednak niewątpliwy sukces nie był wyłącznie zasługą czterech członków formacji. Za fenomenem Abby stał też sztab bliskich współpracowników. Nic więc dziwnego, że wiadomość o śmierci ukochanej menadżerki jest dla grupy olbrzymim ciosem.

Zespół ABBA w żałobie. "Strata jest ogromna"

Za pośrednictwem mediów społecznościowych ABBA opublikowała krótki komunikat, w którym przekazała smutne wieści o śmierci 76-letniej Görel Johnsen. Menadżerka, ale prywatnie także serdeczna przyjaciółka muzyków pozostawała z nimi w bardzo bliskich relacjach przez ponad pięć dekad. Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad i Björn Ulvaeus wspólnie zaapelowali o pozwolenie im na przeżycie żałoby w prywatności.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że odeszła Görel Hanser. Straciliśmy naszą ukochaną przyjaciółkę i najbliższą współpracowniczkę. Strata jest ogromna. Prosimy o pozostawienie nas w spokoju oraz uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby. Björn, Benny, Agnetha i Frida" - czytamy na Instagramie.

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Görel Hanser stała za ich wielkim sukcesem. Wspierała zespół nawet po rozpadzie

Najbardziej znanym menadżerem Abby, a zarazem współtwórcą słów do wielu hitów grupy, był Stig Andreson (zm. 1997). W latach 60. był on opiekunem karier Björna i Benny'ego, którzy później stali się członkami legendarnego zespołu. Właśnie wtedy w jego biurze pracę rozpoczęła młodziutka Görel Hanser. Dziewczyna z biegiem lat przejmowała kolejne obowiązki jako menadżerka formacji ABBA, odpowiadając między innymi za kontakty międzynarodowe w imieniu Szwedów. Jednocześnie, prywatnie też stała przyjaciółką dla całej czwórki i pomimo prywatnych niesnasek w ich gronie oraz zakończenia działalności - do końca życia wspierała zespół. W imieniu Björna i Benny'ego dalej odpowiadała za niektóre sprawy organizacyjne, udzielała komentarzy jako przedstawicielka Abby oraz reprezentowała zespół na wydarzeniach mu poświęconych.

Ciekawostką jest to, że w 1979 roku ABBA napisała "Piosenkę dla Görel" w podziękowaniu za jej ogromny wysiłek. Zespół napisał humorystyczny tekst o swojej menadżerce i zaśpiewał go na przyjęciu z okazji jej 30. urodzin, ale oficjalnie zakazał publikacji piosenki i tym bardziej grania jej w radiu.

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