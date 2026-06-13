Turniej ATP w Stuttgarcie. Amerykański finał potwierdzony

Ben Shelton wygrywa dwa mecze w jeden dzień

Najwyżej rozstawiony Ben Shelton (nr 1.) musiał w sobotę rozegrać dwa spotkania. Z powodu piątkowych opadów deszczu jego ćwierćfinał został przerwany. Amerykanin najpierw pokonał w trzech setach Japończyka Sho Shimabukuro.

Następnie, w półfinale, zmierzył się z Czechem Jirim Lehecką (nr 4.). Mecz zakończył się wynikiem 6:7 (4-7), 7:6 (16-14), 7:6 (8-6) na korzyść Sheltona. To trzecie zwycięstwo 23-letniego Amerykanina, obecnie piątego w światowym rankingu, w trzecim pojedynku z Lehecką. W niedzielę powalczy on o szósty tytuł w karierze i trzeci w tym roku; ma na swoim koncie również dwa przegrane finały.

Czy Taylor Fritz obroni tytuł w Stuttgarcie?

Taylor Fritz (nr 2.) potrzebował znacznie mniej czasu na pokonanie swojego rywala w półfinale. Amerykanin wygrał z tenisistą z Kazachstanu Aleksandrem Bublikiem 6:4, 6:4. Zwycięstwo to pozwoliło mu wyrównać stan bezpośredniej rywalizacji z Bublikiem na 4-4.

Pięć lat starszy od Sheltona Fritz, dziewiąty na liście ATP, w niedzielę zagra o 11. trofeum w karierze i pierwsze w bieżącym roku. W turnieju w Stuttgarcie Fritz broni tytułu z poprzedniego roku. W bezpośredniej rywalizacji między Amerykanami Shelton prowadzi z Fritzem 2-1.