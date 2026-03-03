Zillmann i Lesar w Azja Express. Rozmowy z TVN trwają

Castingi do Azja Express. Na liście Zillmann i Lesar

Popularny format, w którym pary ścigają się przez egzotyczne kraje dysponując minimalnym budżetem, od lat jest jednym z filarów ramówki stacji. Obecnie trwają intensywne prace nad skompletowaniem obsady do najnowszej odsłony tego reality show. Lista potencjalnych uczestników sukcesywnie się wydłuża, a w kuluarach padają coraz głośniejsze nazwiska. Szczególne zainteresowanie budzi informacja o możliwym udziale Katarzyny Zillmann oraz Janji Lesar. To właśnie ten duet jest obecnie na celowniku producentów programu.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar negocjują z TVN

Dziennikarze serwisu Pudelek.pl ustalili, że wicemistrzyni olimpijska i jej partnerka otrzymały już oficjalną propozycję dołączenia do ekipy "Azja Express". Obie panie podchodzą do tematu bardzo entuzjastycznie i poważnie analizują ofertę. Rozmowy z produkcją są w toku, a wyjazd do Azji wydaje się bardzo prawdopodobnym scenariuszem, o ile uda się dopiąć wszelkie kwestie formalne.

„Dziewczyny otrzymały propozycję z "Azja Express" i bardzo poważnie ją rozważają. Trwają właśnie rozmowy i jeśli na przeszkodzie nie stanie logistyka związana z innymi ich projektami, wszystko wskazuje na to, że pojadą do Azji. TVN widzi w nich ogromny medialny potencjał, a dla nich samych będzie to niezapomniana przygoda” - mówi informator portalu pudelek.pl.

Kluczową przeszkodą w realizacji tego planu mogą okazać się kwestie logistyczne. Janja Lesar jest obecnie mocno zaangażowana w produkcję konkurencyjnego formatu "Taniec z Gwiazdami", gdzie pełni rolę głównej choreografki. Finał tanecznego widowiska zaplanowano na drugą połowę maja, co może kolidować z terminami zdjęć do programu podróżniczego. Jeśli jednak uda się zsynchronizować kalendarze obu produkcji, widzowie zobaczą ten duet na starcie wyścigu.

Okazuje się, że Zillmann i Lesar to nie jedyne osoby związane z tanecznym show Polsatu, którymi interesuje się konkurencja. W kontekście nowej edycji "Azja Express" wymienia się również nazwisko Michała Danilczuka. Tancerz miałby wyruszyć w podróż w towarzystwie swojego brata. Choć ostateczny skład uczestników nie został jeszcze zatwierdzony, rywalizacja o miejsce w programie jest bardzo zacięta.

„Michał jest brany pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego składu "Azji", gdzie miałby pojechać ze swoim bratem. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła” - mówi dalej informator Pudelka.

W branży medialnej coraz głośniej mówi się o napięciach na linii między stacjami telewizyjnymi. Transfery celebrytów z jednej telewizji do drugiej często nie są mile widziane przez włodarzy. Coraz częściej pojawiają się opinie, że gwiazdy decydujące się na współpracę z konkurencją palą za sobą mosty i nie mają już powrotu do stacji, z którą były wcześniej związane.

