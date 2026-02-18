Izabella Krzan się wygadała. Zdradziła nazwisko pierwszej uczestniczki "Azja Express"

"Azja Express" to program, który na ekranach stacji TVN gości od 2016 roku. W tym czasie zmieniano lokalizację, a ostatnia edycja, która odbyła się w Afryce, obfitowała w wiele zaskakujących i często niebezpiecznych momentów. Show, w którym uczestnicy, mając do dyspozycji jedynie jednego dolara dziennie, muszą samodzielnie organizować transport, nocleg i wyżywienie, to prawdziwe wyzwanie i szkoła przetrwania. Gwiazdy, którym towarzyszą bliskie im osoby, w trakcie podróży wykonują różnorodne zadania, które sprawdzają ich sprawność fizyczną, umiejętność negocjacji, kreatywność oraz zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zadania te prowadzą ich do kolejnych punktów kontrolnych, gdzie rywalizują o immunitety i amulety, które mogą im pomóc w dalszej grze. Najważniejsze jest jednak dotarcie na metę każdego etapu jako pierwsi, aby uniknąć eliminacji.

Zobacz także: Izabella Krzan została odrzucona z "Top Model". Po latach wyznała całą prawdę!

Daria Ładocha zdradziła, dlaczego odeszła z "Azja Express". Zamierza na dobre porzucić telewizję?

To już pewne. Znana aktorka pierwszą uczestniczką "Azja Express"

Siódma edycja reality show, w której po zwycięstwo sięgnęli Edyta Zając i Michał Mikołajczak wiodła uczestników przez dziką Afrykę. To jednak niejedyna zmiana, jaka zaszłą w programie. To właśnie w tej edycji w roli prowadzącej zadebiutowała Izabella Krzan, która zastąpiła Darię Ładochę. Wiadomo już, że jesienią TVN wyemituje kolejną odsłonę show, która ponownie zabierze uczestników do Azji. Choć do emisji pozostało jeszcze sporo czasu, stacja już teraz odsłoniła karty i zdradziła nazwisko pierwszej uczestniczki. Podczas oficjalnej "Ramówki TVN-u" gospodyni programu - Izabella Krzan w rozmowie z serwisem Pudelek przekazała, iż w 8. odsłonie "Azja Express" zobaczymy znaną aktorkę - Małgorzatę Sochę.

To będzie pierwsze nazwisko, które oficjalnie ujawnimy. Tą uczestniczką będzie Małgorzata Socha - wyjawiła Izabella Krzan.

Informację tę potwierdził także TVN na oficjalnej stronie programu "Azja Express". Na ten moment nie wiadomo, kto będzie partnerował aktorce podczas azjatyckiej przygody.