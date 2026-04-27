Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie szczędzą sobie czułości na gali. Ich miłość narodziła się na parkiecie

Miłość rodzi się w "Tańcu z Gwiazdami"

Treningi do popularnego show od lat owocują romantycznymi relacjami. Przykładem, który zapisał się w historii, jest małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Ich uczucie narodziło się przed kamerami i choć dziś oboje budują nowe związki, przez długi czas byli ze sobą bardzo szczęśliwi. To właśnie na sali treningowej ich drogi złączyły się w jedną.

Widzowie chętnie doszukują się ukrytych emocji między uczestnikami w każdym sezonie. Dwa lata temu głośno było o Maffashion, która tworzyła duet z Michałem Danilczukiem. Do dziś nie milkną domysły wokół relacji Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej, szczególnie że tancerka niedawno przyznała się do rozwodu. W ostatniej edycji "Dancing With The Stars" połączył również influencerkę Natalię Karczmarczyk, znaną jako "Natsu", i tancerza Wojtka Kucinę.

Prawdziwym zaskoczeniem ubiegłej odsłony okazała się relacja między wioślarką Katarzyną Zillmann a choreografką Janją Lesar. Początek ich przygody w programie wyglądał zupełnie inaczej w kwestiach prywatnych. Lesar od ponad dwóch dekad dzieliła życie zawodowe i osobiste z Krzysztofem Hulbojem.

Zobacz również: Julia Walczak o zdradzie i rozstaniu z Katarzyną Zillmann. Nieoczywiste wyznanie

Zillmann i Lesar olśniewają na gali

Katarzynę Zillmann na starcie wspierała jej ówczesna partnerka, kajakarka Julia Walczak. Z biegiem czasu, gdy taneczne pokazy z Janją nabierały wyjątkowej zmysłowości, Julia przestała kibicować z trybun. Wkrótce fani programu dostrzegli, że relacja uczestniczek wykracza poza zwykłe treningi. O ich zaangażowaniu przekonał wszystkich gest pocałunku po jednym z układów, a pożegnalna impreza po finale całkowicie rozwiała wszelkie wątpliwości.

Od tego momentu sportsmenka i tancerka nie ukrywają już wzajemnej fascynacji. Mimo że kolejna odsłona tanecznego show zmierza ku końcowi, uczucie między paniami wydaje się tylko przybierać na sile. Nadal znajdują też czas na wspólny taniec. W poniedziałek uświetniły swoją obecnością Galę Herosi WP 2026. Przed fotoreporterami zaprezentowały się w czułych objęciach, nie kryjąc głębokiego uczucia i wymieniając pełne miłości spojrzenia.

Zobacz również: Namiętne ujęcia Janji Lesar i Kasi Zillmann. Ta piosenkarka zaprosiła je do teledysku

