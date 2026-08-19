Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie szczędziły sobie czułości. Za nimi przygoda w "Azja Express"

Ten niesamowity duet wzbudzał ogromne emocje podczas występów w "Tańcu z Gwiazdami", a zainteresowanie ich losem nie osłabło nawet po tym, jak pożegnały się z parkietem Polsatu. Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar podczas żmudnych treningów do telewizyjnego widowiska zbliżyły się do siebie znacznie bardziej, niż początkowo zakładano.

Pierwszy damsko-damski duet w historii polskiej edycji tego tanecznego programu stanowi obecnie zgrany związek. Poważnym sprawdzianem dla ich uczucia z pewnością był udział w reality show "Azja Express". Na spotkaniu prasowym zapowiadającym premierę nowego sezonu obie panie absolutnie nie kryły swojej ekscytacji!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystartowały w "Azja Express". Po "Tańcu z Gwiazdami" tworzą parę

Pomimo tego, że odpadły z "Tańca z Gwiazdami" jeszcze przed wielkim finałem, Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar nie zrezygnowały ze spędzania czasu na sali treningowej. Kobiety, których rozstania z dotychczasowymi partnerami wywołały prawdziwą burzę w internecie, obiecywały, że jeszcze zatańczą dla publiczności i dotrzymały danego słowa. Wielokrotnie otwarcie mówiły również o swojej romantycznej relacji, która wywiązała się dzięki tanecznym krokom.

Tym razem jednak przed paniami postawiono zupełnie inne wyzwanie. Program "Azja Express" to niezwykle trudny sprawdzian, który weryfikuje wytrzymałość nawet najtrwalszych relacji. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stanowią jedną z ośmiu par, które w nadchodzącej, ósmej już edycji programu, powalczą o wygraną.

Katarzyna Zillmann nie odrywała wzroku od ukochanej. Czułości na konferencji

19 sierpnia miało miejsce oficjalne wydarzenie dla mediów z udziałem uczestników oraz gospodyni programu, Izabelli Krzan, promujące najnowszą odsłonę "Azji Express". To właśnie tam zaproszone gwiazdy mogły po raz pierwszy zobaczyć otwierający odcinek ze swoim udziałem.

- Ja nie chcę tego oglądać! - wykrzyknęła przejęta, ale i rozbawiona Kasia Zillmann.

Wsparcie w tej chwili na pewno zapewniała sportsmence jej partnerka. W trakcie oficjalnego pokazu utytułowana wioślarka cały czas trzymała za rękę starszą o siedemnaście lat Janję Lesar. Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Janja Lesar szczerze o związku z Zillmann. Co zmienił wyjazd?

W ostatnim czasie Janja Lesar zaprzeczyła medialnym doniesieniom, jakoby jej decyzja o występie w "Azji Express" - programie realizowanym przez stację konkurencyjną dla Polsatu - mogła wywołać niezadowolenie u Edwarda Miszczaka. Przypomnijmy, że jest on dyrektorem programowym stacji emitującej "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Podczas rozmowy z Eska.pl wyznała również, czego dowiedziała się o Kasi Zillmann, spędzając z nią czas podczas trudnej, azjatyckiej wyprawy.

- O Kasi dowiedziałam się, że ona jest dużo bardziej sprawcza. Nie sprawna, tylko sprawcza! Że ona naprawdę potrafi wszystko załatwić, zrobić. Jest spokojna, sfokusowana. A o sobie dowiedziałam się, że ten spokój, który mam, czasami wcale nie działa - powiedziała tancerka i choreografka.

Sonda Izabella Krzan jako prowadząca "Azja Express" - czy to dobry wybór? TAK, BARDZO PASUJE NA TO MIEJSCE NIE, JAKOŚ TEGO NIE WIDZĘ NIE MAM ZDANIA NA TEN TEMAT