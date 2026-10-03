Ekstraklasa koszykarek. Deklasacja w starciu Ślęzy z Artego

Niesamowita przewaga wrocławskiego zespołu

Spotkanie od pierwszych minut toczyło się pod dyktando miejscowej drużyny. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 18:13, jednak prawdziwy pogrom rozpoczął się w drugiej odsłonie. Wrocławianki pozwoliły rywalkom na zdobycie zaledwie dwóch punktów, wygrywając tę część meczu 20:2.

Po przerwie obraz gry nie uległ żadnej większej zmianie. Zawodniczki gospodarzy kontynuowały niezwykle skuteczną grę w defensywie, zatrzymując przeciwniczki na zaledwie pięciu punktach w trzeciej kwarcie (20:5). Ostatnie dziesięć minut przypieczętowało potężny triumf miejscowych wynikiem 25:10.

Kto zdobywał punkty na parkiecie?

W zwycięskiej drużynie ciężar zdobywania punktów rozłożył się na wiele aktywnych zawodniczek. Najskuteczniejsza na parkiecie była Natalia Rutkowska, która zapisała na swoim koncie trzynaście punktów. Tuż za nią, z dorobkiem jedenastu oczek każda, uplasowały się Zuzanna Kulińska oraz Weronika Gajda.

W drużynie przyjezdnych żadna z koszykarek nie zdołała przekroczyć bariery dziesięciu zdobytych punktów. Najlepszym wynikiem indywidualnym mogły pochwalić się Zuzanna Marczyńska oraz Kristina Moore, zdobywając dla swojego zespołu po osiem punktów. Pozostałe zawodniczki zanotowały na swoim koncie znacznie skromniejsze zdobycze.