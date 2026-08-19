Dominika Rybak niedawno rozstała się z mężem. Poznali się dzięki... rodzinie!

Kim jest Dominika Rybak?

Dominika Rybak (rocznik 2003) to popularna polska influencerka, twórczyni internetowa i zawodniczka freak fightów. Swoją milionową widownię na TikToku zbudowała dzięki ogromnemu dystansowi do siebie, autentyczności oraz poczuciu humoru. Z powodzeniem rywalizowała w klatkach federacji FAME MMA i Prime MMA, a także sięgnęła po zwycięstwo w 3. edycji reality show TVN "Królowa przetrwania". Cechuje ją bezkompromisowa osobowość i duża pasja do sportów walki.

Dominika Rybak rozstała się z mężem

Fani Dominiki Rybak już pod koniec czerwca 2026 spekulowali o możliwym rozstaniu Dominiki Rybak z mężem. Kobieta udała się w samotną podróż, przestała opowiadać o swoim partnerze. Masowo pytali influencerkę o jej relację. Ta w końcu wydała oświadczenie.

- Tak, drodzy państwo, życie moje to pasmo nieustającego podejmowania decyzji. Ostatnio, jakiś czas temu, się rozstaliśmy. Czy warto było brać ślub w tak młodym wieku? I tak, i nie. Wychodzę z założenia, że skoro w danym momencie danego życia uważałam tę, a nie inną decyzję za słuszną, to znaczy, że wtedy była ona słuszna - powiedziała Dominika.

Jednocześnie w sieci pojawiły się plotki, jakoby Dominika Rybak miała zostawić męża dla innego zawodnika mieszanych sztuk walki. Dziewczyna nie wytrzymała tego i dobitnie skomentowała plotki.

- Widzowie, wysyłacie mi naprawdę ciężko popi***ne, z du*y wyjęte i niepodobne informacje na mój temat, które gdzieś sobie krążą po przestrzeni internetowej, obrzydliwe do tego stopnia, że zaraz się utopię w swoich własnych rzy*ach. Biorąc pod uwagę abstrakcję tej sytuacji, ja po prostu trochę nie ogarniam, co się dzieje. Nie chcę w to żaden sposób brnąć. Wiem, że patrząc w ogóle na kierunek, w jakim to wszystko zmierza i tak dalej - mogę się spodziewać, że wszystko, co teraz powiem, może zostać w jakikolwiek sposób obrócone na moją niekorzyść. Gdzie ja jedyne, co mogę wam powiedzieć, to że w żaden możliwy, dostępny dla ludzkości sposób nie identyfikuję się z tym ścierwem i nie zamierzam - podsumowała brutalnie Dominika.

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Kulisy związku Dominiki Rybak. Tak poznała swojego (byłego) męża

Dominika Rybak niedawno udzieliła wywiadu portalowi VOX FM. Rzadko komentowała kulisy swojej relacji, ale opowiedziała wprost, jak poznała swojego ówczesnego męża.

- Poznaliśmy się zupełnie przypadkiem. To kuzyn mojej bardzo dobrej koleżanki (teraz już członkini mojej rodziny) , z którą chodziłam do podstawówki, gimnazjum i technikum. Miałam z nią wtedy bardzo dobry kontakt, spotykałyśmy się. Kiedyś przyszłam do niej w okolicy świąt w 2019 roku i Adrian tam był.. Jakoś wtedy się po prostu porozumieliśmy. Zaczęliśmy rozmawiać, pisać i tak stopniowo, od zwykłych rozmów, przeszliśmy do spotkań. Fajnie się zaprzyjaźniliśmy, potem związaliśmy, a w następnej kolejności wzięliśmy ślub - powiedziała dla VOX FM Dominika.

Dominika Rybak wzięła ślub pod koniec 2025 roku. Okazało się, że szybko podjęli decyzję o organizacji uroczystości i po miesiącu zmienili status.

- Tak, ogarnęliśmy to w miesiąc. Nie przykładaliśmy specjalnej uwagi do tego, żeby jakoś niesamowicie płaszczyć się nad tym tematem. Ślub nigdy nie był moim celem życiowym. U niektórych ludzi to wydarzenie, nad którym myślą rok czy dwa lata, robią wokół tego bardzo dużo zachodu i ja tego nie neguję, bo dla kogoś to może być ogromne przeżycie. Dla mnie to było po prostu założenie obrączki na palec - powiedziała Rybak.

Jeszcze w czerwcu 2026 influencerka deklarowała, że są szczęśliwą parą, a ona odnajduje się w roli żony.