Nie żyje Stanisław Pąk. Znany aktor serialowy zmagał się z nowotworem

Wieści o śmierci artysty początkowo przekazali jego znajomi, co później zostało zweryfikowane przez jego synów. Stanisław Pąk przez długie dekady regularnie gościł na ekranach, pojawiając się w popularnych polskich filmach i serialach telewizyjnych. Niestety, w 2016 roku u aktora zdiagnozowano chorobę nowotworową i chociaż pierwotne leczenie zakończyło się sukcesem, ostatecznie przegrał walkę po powrocie poważnego schorzenia.

Nie żyje aktor Stanisław Pąk. Zmarł w wieku 70 lat

Informację o śmierci artysty jako pierwszy udostępnił jego przyjaciel, operator filmowy Paweł Kincel. W niedługim czasie te przygnębiające wiadomości zostały potwierdzone w wywiadzie dla serwisu o2.pl przez synów aktora, Jana i Stanisława. 70-latek odszedł 29 września 2026 roku.

- Niestety, zmarł 29 września po walce z wyjątkowo złośliwym rakiem krtani. Do końca się nie poddawał. Był po drugiej turze chemioterapii - czytamy.

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Stanisław Pąk zmagał się z nowotworem. Aktor znany z serialu Klan przeszedł dwie choroby

Stanisław Pąk został absolwentem szkoły teatralnej pod koniec lat 70., by w krótkim czasie zadebiutować w legendarnych polskich produkcjach z epoki PRL, w tym m.in. "07 zgłoś się", "Miś", "Alternatywy 4" oraz "Dom". W następnych dekadach wcielał się między innymi w postać listonosza w "M jak miłość", jak również w bohaterów takich popularnych serii telewizyjnych, jak "Ranczo", "Klan", "Samo życie" i "Plebania".

W 2016 roku artysta dowiedział się o dramatycznej diagnozie: stwierdzono u niego raka prostaty. Kilka lat później najbliżsi zorganizowali zbiórkę funduszy w internecie, mającą wesprzeć pokrycie wydatków związanych z jego leczeniem onkologicznym. Jak informowała wtedy jego żona, skrzypaczka Danuta Żurawska-Pąk, zarobki z ról epizodycznych w serialach zdecydowanie nie wystarczały na opłacenie drogiego, specjalistycznego leczenia. Mimo początkowego sukcesu w walce z chorobą, nowotwór niestety zaatakował po raz kolejny, tym razem powodując przerzuty z krtani i gardła do tkanki płucnej. Stanisław Pąk odszedł niespełna miesiąc po zakończeniu kolejnego cyklu chemioterapii.

Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim miłośnikom talentu Stanisława Pąka.

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