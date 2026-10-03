Ekstraklasa siatkarek. Kto wygrał zacięty tie-break w Bydgoszczy?

Pięciosetowy bój w Bydgoszczy

Siatkarki BKS ZGO Bielsko-Biała świetnie weszły w to spotkanie, wygrywając dwie pierwsze partie do 21 i 23. Gospodynie z Metalkas Pałac Bydgoszcz nie złożyły jednak broni i zdołały doprowadzić do wyrównania, triumfując w trzecim secie 25:20, a w czwartym 25:21. O ostatecznym zwycięstwie musiał zadecydować piąty set.

W tie-breaku lepsze okazały się zawodniczki przyjezdne. Siatkarki z Bielska-Białej wygrały decydującą partię 15:10, zapisując na swoim koncie cenne zwycięstwo. Mecz obfitował w wiele zwrotów akcji i trzymał kibiców w napięciu do samego końca.

Jakie były składy obu drużyn?

W barwach Metalkas Pałac Bydgoszcz na parkiecie zaprezentowały się: Gabriela Dębowska, Julia Hewelt, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Emilia Pinczewska oraz Marta Pol. Funkcję libero w zespole gospodyń pełniła Monika Jagła, a z kwadratu dla rezerwowych wchodziły Alina Bartkowska-Kluza, Atena Kołakowska i Oliwia Ziółkowska.

Zespół BKS ZGO Bielsko-Biała reprezentowały: Nikola Abramajtys, Martyna Borowczak, Kertu Laak, Wiktoria Szewczyk, Iris Vos oraz Iga Wasilewska. Na pozycji libero w zwycięskiej drużynie zagrała Klaudia Nowakowska, a wsparciem z ławki były Angelika Gajer, Kristiine Miilen oraz Martyna Podlaska.