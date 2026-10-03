Ewa Farna rozstała się z mężem. Wspólnie zamieścili szczery wpis

Ewa Farna należy do najpopularniejszych polskich piosenkarek, choć sporą część swojego życia osobistego i zawodowego poświęciła też Czechom. Właśnie w tym kraju poznała partnera, z którym wzięła ślub i doczekała się dwojga dzieci. Niestety, po niespełna dekadzie od ślubu para poinformowała o rozstaniu.

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Ewa Farna i Martin Chobot rozstali się

Piosenkarka i jej były mąż-muzyk opublikowali szczery wpis w mediach społecznościowych. Ewa Farna i Martin Chobot poznali się dwie dekady temu, ale dopiero po pewnym czasie zbliżyli się do siebie. Ślub zakochanych odbył się we wrześniu 2017 roku, po czym na świecie pojawili się syn Artur i córka Ella.

- Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Pozostajemy kochającymi rodzicami i rodziną, która na zawsze będzie nas łączyć. Ostatnich parę lat staraliśmy się znaleźć sposób, by znów czuć się dobrze razem. Czasami jednak sprawy układają się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy, i mimo wszelkich starań związek przestaje funkcjonować - napisali na Instagramie.

Byli partnerzy dodali, że swój związek traktowali jako sprawę prywatną, jednak postanowili poinformować o sytuacji oficjalnie, by nie dopuścić do powstania przykrych spekulacji. Podkreślili, że łączy ich stworzona przez nich rodzina i zaapelowali o poszanowanie prywatności.

- Spędziliśmy razem piękne lata, napisaliśmy kilka ładnych piosenek, przeżyliśmy wielką miłość i mamy cudowne dzieci. A to wcale nie jest mało - czytamy.

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Piosenkarka chroni swoją rodzinę

Życie osobiste Ewy Farnej od lat pozostaje z daleka od blasku fleszy. Piosenkarka pochodzi z polskiej rodziny z Zaolzia i od dziecka związana jest z Czechami, gdzie zresztą muzycznie debiutowała. Popularnością i uznaniem cieszy się jednak po obu stronach granicy. Właśnie przygotowuje się do koncertów z okazji 20-lecia kariery na warszawskim Torwarze. Przed ślubem z Chobotem i założeniem z nim rodziny mówiło się, że Ewa Farna spotykała się z innym czeskim muzykiem. Był nim starszy o siedem lat Tomáš Klus. Na co dzień gwiazda stanowczo chroni prywatność swoich bliskich, a zwłaszcza kilkuletnich dzieci. Przypomnijmy, że artystka jest bohaterką cyklu "Ikony popu" w październikowym wydaniu magazynu ESKA Story.