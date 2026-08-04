Eurovision Asia 2026 - gdzie i kiedy odbędzie się Azjatycka Eurowizja? Jak oglądać?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-04 22:49

Przed nami pierwsza edycja azjatyckiego odpowiednika Konkursu Piosenki Eurowizji. Po latach pogłosek i przygotowań Eurovision Asia staje się faktem i trafi na ekrany pod koniec tego roku. Gdzie i kiedy się odbędzie? W jaki sposób obejrzeć w Polsce? Oto najważniejsze informacje o Azjatyckiej Eurowizji 2026.

Logo Eurovision Asia 2026 w otoczeniu kolorowych serc na niebieskim tle. O szczegółach konkursu przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: EBU, Eurovision.com/ Materiały prasowe

Po 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji czas na inaugurację jego azjatyckiej wersji. Europejska Unia Nadawców (EBU) i firma producencka Voxovation zapraszają do śledzenia Azjatyckiego Konkursu Piosenki Eurowizji (Eurovision Asia), który odbędzie się jeszcze w tym roku. Oto najważniejsze informacje. 

Azjatycka Eurowizja - data i miejsce

Gospodarzem pierwszej edycji została Tajlandia. Tamtejsza telewizja Channel 3 zorganizuje konkurs w hali IdeaLive w Bangkoku. Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się na żywo 14 listopada. Godzina transmisji nie jest jeszcze oficjalnie znana.

Kto weźmie udział? Lista uczestników

Udział weźmie 10 krajów, choć możliwe jest dołączenie dodatkowych uczestników - wciąż mają trwać negocjacje. Każdy kraj organizuje preselekcje, które będzie można śledzić na oficjalnym kanale Konkursu Piosenki Eurowizji w serwisie YouTube. Co więcej, w każdym z tych konkursów fani będą mogli głosować z obszaru całego świata, tak jak podczas "zwykłej" Eurowizji.

Uczestnicy i daty preselekcji:

  • Bangladesz - 30 września
  • Bhutan - 11 sierpnia
  • Filipiny - 30 sierpnia
  • Kambodża - wrzesień
  • Korea Południowa - 4 września
  • Laos - 24 września
  • Malezja - 15 sierpnia
  • Nepal - 19 września
  • Tajlandia - 27 września
  • Wietnam

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Czy udział wezmą Australia i Izrael? Kto dołączy?

Europejska Unia Nadawców potwierdziła, że nadawcy z Azji i Oceanii, którzy biorą udział w oryginalnym Konkursie Piosenki Eurowizji, nie będą mogli wystartować jednocześnie w jego azjatyckiej wersji. Nieoficjalnie mówi się, że do listy mogą dołączyć Chiny, Japonia, Kazachstan czy Mongolia. Zainteresowana nie jest Nowa Zelandia.

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Eurowizja Azja 2026
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Zasady i głosowanie

Regulamin dotyczący piosenek i występów odzwierciedla pierwowzór Eurowizji. Zwycięzcę finału w Bangkoku wyłonią profesjonalni jurorzy oraz telewidzowie w proporcji 50:50. Dostępne będzie także głosowanie internetowe jako Reszta Świata - głosy online będą mogli oddawać fani poza uczestniczącymi krajami. Szczegóły poznamy w późniejszym terminie.

Eurovision Asia - jak oglądać z Polski? Transmisja TV i online

Azjatycka Eurowizja będzie transmitowana przez nadawców w uczestniczących krajach, ale dla zainteresowanych fanów spoza Azji mamy też dobre wieści. Konkurs będzie można zobaczyć na całym świecie poprzez oficjalny kanał Konkursu Piosenki Eurowizji na YouTube. Nie wiadomo, czy pokażą go europejskie telewizje publiczne, takie jak Telewizja Polska.

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