On sporo już przeszedł, ona o co najmniej 20 lat młodsza. Te znane pary dzieli duża różnica wieku!

Życie prywatne znanych osób od zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie, a niekiedy nawet kontrowersje. Czasami spotykają się one z pełną akceptacją, a kiedy indziej muszą mierzyć się ze słowami krytyki. Często punktem zapalnym w takich relacjach jest znaczna różnica wieku, która potrafi podzielić opinię publiczną. Doskonałym tego przykładem jest ostatni głośny związek Filipa Chajzera, jednak takich przypadków w polskim show-biznesie jest znacznie więcej. Sprawdzamy, którzy znani panowie postanowili związać się z kobietami młodszymi o dwadzieścia i więcej lat.

Ślub Filipa Chajzera. Młoda żona prezentera ucięła spekulacje

Zaledwie po kilku miesiącach znajomości, 19 września 2026 roku Filip Chajzer powiedział sakramentalne „tak” w jednym z kościołów w Krakowie. Wybranką jego serca została młodsza o ponad 20 lat Bianka. Sama ceremonia, jak i relacje prezentera z rodziną ukochanej, były szeroko komentowane w mediach. Najwięcej emocji budził jednak prawdziwy wiek wybranki serca. Aby ostatecznie zakończyć wszelkie spekulacje, nowa pani Chajzer zdecydowała się na niecodzienny krok i w ich wspólnym podcaście udostępniła do publicznego wglądu swój dowód osobisty. Dokument potwierdził, że przyszła na świat w lutym 2006 roku, co daje jej obecnie 20 lat. Oznacza to, że między nią a mężem urodzonym w listopadzie 1984 roku jest 21 lat i niespełna 3 miesiące różnicy.

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Znani Polacy i ich znacznie młodsze żony. Dzieli ich ponad dwadzieścia lat

Były gwiazdor TVN to nie jedyny sławny Polak, który zdecydował się na ślub z kobietą urodzoną ponad dwie dekady później. W tym gronie znajduje się też wybitny aktor Marek Kondrat. Przy okazji jego artystycznego powrotu i zaangażowania w projekt „Lalka” media ponownie zainteresowały się jego życiem prywatnym, przypominając, że jego żona, Antonina Turnau, jest od niego o 38 lat młodsza. Nieco mniejsze, bo 37- i 36-letnie różnice wieku, występują w małżeństwach gospodarza „Familiady” Karola Strasburgera i jego żony Małgorzaty, a także byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera i jego ukochanej Izabeli.

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Z kolei różnicą wieku rzędu 20 do 30 lat w swoich związkach mogą pochwalić się m.in. Cezary Pazura, Jan Englert, Edward Miszczak, Krzysztof Skiba, Maciej Orłoś, Andrzej Sołtysik, Krzysztof Rutkowski, Daniel Stefański, Kuba Wojewódzki, mąż Izabeli Janachowskiej Krzysztof Jabłoński oraz Paweł Deląg. Zdjęcia tych par znajdziecie w galerii poniżej!

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Różnica wieku w polskich małżeństwach. Co mówią statystyki?

Jak wygląda kwestia różnicy wieku wśród przeciętnych Polaków zawierających związki małżeńskie? Z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w momencie stawania na ślubnym kobiercu to pan młody jest zazwyczaj starszy od swojej wybranki o około dwa lub trzy lata.

W blisko połowie zawieranych małżeństw różnica wieku na korzyść mężczyzny nie przekracza pięciu lat.

Jedynie w 14% przypadków nowożeńcy są równolatkami.

Statystyki z 2024 roku pokazują również, że średni wiek nowożeńców wzrósł o sześć lat w porównaniu z danymi z roku 2000.

Sonda Czy uważasz, że duża różnica wieku w związku jest przeszkodą? Tak, to stanowi problem Nie, miłość przezwycięża wszystko