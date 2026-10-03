Polonia Piła pokonuje Moonfin Magnus Ostrów. Kto ostatecznie zostaje w lidze?

Walka o ligowy byt

Miejscowy zespół Polonia Piła odniósł pewne zwycięstwo nad drużyną Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. na własnym torze. Zwycięstwo w stosunku 55:35 pokazało dużą determinację gospodarzy w kluczowym rewanżu. Zawodnicy od pierwszych biegów starali się odrobić ogromną stratę z poprzedniego spotkania.

Niestety dla miejscowych kibiców, wysoka wygrana w rewanżu nie wystarczyła do ostatecznego sukcesu. Zespół z Ostrowa wygrał pierwsze spotkanie aż 58:32, co w ogólnym rozrachunku zapewniło mu pozostanie w Metalkas 2. Ekstralidze na kolejny sezon.

Jak punktowali liderzy obu zespołów?

Najlepszym zawodnikiem w barwach gospodarzy okazał się Matias Nielsen, który łącznie wywalczył 12 punktów. Solidne wsparcie zapewnili mu Michał Curzytek oraz Andreas Lyager, inkasując dla pilskiej drużyny po 10 oczek. Swoje ważne punkty dorzucili również Wiktor Jasiński (8) oraz Benjamin Basso (8). Zdobycze punktowe uzupełnili Dominik Baryłka (6), Kacper Teska (1) i Tobiasz Jakub Musielak (0).

W zespole przyjezdnych zdecydowanie wyróżnił się Frederik Jakobsen, który był liderem i zdobył 14 punktów. Jego postawa na torze była kluczowa dla obronienia zaliczki z pierwszego meczu. Pozostałe punkty dla ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego wywalczyli: Paweł Sitek (7), Jonas Seifert-Salk (6), Chris Holder (6), Nikodem Łuczak (1) oraz Jakub Krawczyk (1). Gleb Czugunow zakończył zawody z zerowym dorobkiem.