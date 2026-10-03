Katarzyna Wasick na podium w Pucharze Świata. Kto wyprzedził reprezentantkę Polski?

Katarzyna Wasick ze świetnym wynikiem w Pucharze Świata

Zawodniczka reprezentująca barwy AZS AWF Katowice, Katarzyna Wasick, wywalczyła drugie miejsce podczas rywalizacji w stolicy Azerbejdżanu. Polka osiągnęła czas 52,12, ustępując jedynie Holenderce Marrit Steenbergen, która ukończyła wyścig z rezultatem 50,78. Trzecie miejsce na podium zajęła reprezentantka Kanady Taylor Ruck z czasem 52,38. Warto dodać, że w piątek Wasick odniosła zwycięstwo na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, osiągając wynik 23,56.

Katarzyna Wasick jest jedyną reprezentantką Polski startującą w tegorocznym Pucharze Świata. Impreza w Baku, rozgrywana od 1988 roku, po raz pierwszy w historii odbyła się w tym mieście. Kolejne zmagania pływaków zaplanowano w Uzbekistanie w dniach 8-10 października oraz w Kazachstanie od 15 do 17 października.

Tegoroczny motyw przewodni to Jedwabny Szlak

Decyzja o wyborze gospodarzy tegorocznego Pucharu Świata w pływaniu nie była przypadkowa. Światowa federacja pływacka uznała, że motywem przewodnim cyklu w tym roku będzie „Jedwabny Szlak”. Ta koncepcja bezpośrednio nawiązuje do historycznej i strategicznej sieci dróg handlowych, która niegdyś łączyła Chiny z krajami Europy.

Wybór lokalizacji w Baku, Taszkencie i Astanie doskonale wpisuje się w ten historyczny kontekst. Dzięki temu uczestnicy zmagań mogą rywalizować w miejscach o bogatej tradycji i znaczeniu kulturowym. Kolejne zawody dostarczą fanom pływania nowych emocji i okazji do kibicowania jedynej polskiej zawodniczce w tym prestiżowym cyklu.