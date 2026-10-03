Ekstraklasa koszykarzy. Kto wygrał mecz PGE Start Lublin ze Stalą Ostrów?

Przebieg meczu i zacięta dogrywka

Spotkanie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. W pierwszej kwarcie lepsza okazała się drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, wygrywając 20:13. Druga część meczu to zdecydowana dominacja gospodarzy z Lublina. Zespół PGE Start wygrał tę odsłonę 26:8, schodząc na przerwę z wyraźną przewagą. Obie drużyny prezentowały wysoki poziom zaangażowania i woli walki na parkiecie.

Po przerwie inicjatywę ponownie przejęli koszykarze Tasomix Rosiek Stal, wygrywając trzecią kwartę 24:17. Ostatnia, regulaminowa część spotkania również padła łupem gości z wynikiem 20:16. Remis po czterech kwartach wymusił na zawodnikach rozegranie dodatkowego czasu. W decydującej dogrywce ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego triumfowała 12:7, ostatecznie zamykając cały mecz wynikiem 84:79.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W zespole PGE Start Lublin liderem ofensywy był Jaizec Lottie, który zapisał na swoim koncie 19 punktów. Bardzo dobre zawody rozegrał również Matthias Tass, dokładając do dorobku drużyny 15 oczek. Dwucyfrowe wyniki zanotowali ponadto Courtney Ramey z 13 punktami oraz Lucas Williamson, który rzucił 10 punktów. Pozostałe punkty dla gospodarzy wywalczyli Anrijs Miska (8), Filip Put (6), Janami Joesaar (5) oraz Bartłomiej Pelczar (3).

W zwycięskiej drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego najlepiej punktującym graczem był Karl Lips z dorobkiem 19 punktów. Ważne role w ofensywie odegrali Tajion Jones oraz Wiaczesław Bobrow, którzy rzucili po 17 punktów dla swojego zespołu. Jaylin Hunter dołożył cenne 13 oczek w drodze po triumf. Swoje zdobycze punktowe zanotowali także Jarek Billups (9), Jakub Parzeński (7) i Aleksander Wiśniewski (2), natomiast Daniel Gołębiowski i Nikodem Czoska zakończyli spotkanie bez punktów.