Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką na czerwonym dywanie. Jak dziś wygląda Alikia?

Premiery kinowe stanowią doskonały moment dla polskich celebrytów na pokazanie się przed aparatami fotograficznymi u boku rodziny. Popularna aktorka, prezenterka i wokalistka Katarzyna Skrzynecka ostatnio zabrała na tego typu wydarzenie swojego męża oraz nastoletnią córkę. Obecność dziewczyny natychmiast wywołała spore poruszenie.

Katarzyna Skrzynecka wychowuje córkę z mistrzem fitnessu. Łopuccy bywają na salonach

Telewizyjna gwiazda po rozwodzie wzięła ślub z cenionym sportowcem z branży fitness, Marcinem Łopuckim. Wybranek piosenkarki posiadał już dziecko z wcześniejszej relacji, więc Katarzyna Skrzynecka została przybraną matką Poli. Małżeństwo długo walczyło o powiększenie rodziny. Artystka wielokrotnie traciła nadzieję na urodzenie własnego potomka, ale ostatecznie zaszła w upragnioną ciążę w wieku 40 lat.

Córeczka znanej pary przyszła na świat w ostatnich miesiącach 2011 roku. Otrzymała od rodziców dość oryginalne i rzadko spotykane imiona, czyli Alikia Ilia. Dziewczyna niebawem będzie świętować piętnaste urodziny. Obecnie coraz częściej pozuje u boku mamy i taty podczas różnego rodzaju wydarzeń.

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Córka Katarzyny Skrzyneckiej pozuje na premierze filmu

Gwiazda z Marcinem Łopuckim i nastolatką przybyli niedawno na oficjalną premierę filmu "Dzień objawienia". Znana rodzina chętnie stanęła przed obiektywami, a ich wspólne zdjęcia błyskawicznie obiegły sieć.

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Aktorka tłumaczyła jednak wiele razy w rozmowach z mediami, że jej młodsza córka na razie nie wiąże swojej przyszłości ze światem show-biznesu. Na publicznych okazjach zjawia się jako wsparcie. Fani nie ustają teraz w komplementowaniu urody nastolatki, próbując zdecydować, czy jest bardziej podobna do popularnej matki, czy może jednak do wysportowanego ojca. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

"Córka czasem mi towarzyszy na różnych premierach, ale nie dlatego, że ciągnie ją na ścianki, tylko dlatego, że zawsze wspieramy się jako rodzina. Tak samo jest, gdy mąż startuje w zawodach sportowych. Zawsze jeździmy razem z nim, dopingujemy go. Moja młodsza córka za każdym razem do mnie mówi: 'mama, tylko nie drzyj mordy!' Ja oczywiście zawsze się drę i nie potrafię się powstrzymać" - opowiadała Skrzynecka w rozmowie z "Plotkiem" w 2022 roku.

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