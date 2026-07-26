Nowe nazwisko w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie w szoku. "Chyba pora na przerwę"

Kaeyra w "Tańcu z Gwiazdami"

W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" udział wezmą m.in. Mandaryna, Matteo Brunetti, Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski i Helena Englert. Do grona uczestników dołączyła właśnie Karolina "Kaeyra" Baran, co potwierdził sam Polsat za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie wiemy jeszcze, który z tancerzy będzie jej partnerował na parkiecie.

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Co na to widzowie "Tańca z Gwiazdami"? Nastroje są różne. Choć w socialach dominują słowa gratulacji i entuzjazmu, pojawia się sporo komentarzy sugerujących, że Kaeyra nie jest "dostatecznie dużą gwiazdą", by brać udział w takim formacie.

Chyba pora na przerwę, bo ewidentnie kończą się gwiazdy...

Jak wszyscy to ja też, NIE ZNAM

Słaba ta edycja niestety.

Kolejny no name

- czytamy w komentarzach.

Kim jest Kaeyra?

Karolina Baran to polska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka oraz multiinstrumentalistka, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych (konkretnie w Chicago) jako córka polskich emigrantów. Swoją karierę wokalną zaczęła budować za oceanem, biorąc w udział w najpopularniejszych programach typu talent show. W 2018 roku zasłynęła występem w 13. edycji "America's Got Talent", czyli ichniejszym odpowiedniku formatu "Mam Talent!". Wprawdzie nie wygrała, ale zyskała aprobatę jurorów, w tym Simona Cowella, i zyskała rozpoznawalność oraz tytuł "materiału na gwiazdę".

W 2023 roku spróbowała swoich sił w 21. edycji programu "American Idol", gdzie zdobyła złoty bilet i poparcie Lionela Richie'ego. Rok wcześniej zapisała się zaś w historii festiwalu Lollapalooza, gdzie wystąpiła jako pierwsza artystka polskiego pochodzenia. W 2024 roku wydała singiel "Sour", który w Polsce uzyskał certyfikat złotej płyty. W 2025 roku wydała zaś trzy single: "Kiss Kiss", "Keep Dreaming" i "Other Side of Heartbreak".

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Związek z Krzysztofem Zalewskim

Od kilku lat Kaeyra buduje swoją karierę i odnosi sukcesy w Polsce, a z początkiem 2026 roku zaczęła również budzić coraz większe zainteresowanie serwisów plotkarskich. To za sprawą jej związku z Krzysztofem Zalewskim, który na pewnym etapie zaczął budzić sporo plotek - spekulowano o ich rozstaniu, ale wspólne fotki z czerwca zdążyły je już obalić (no chyba, że po prostu do siebie wrócili).

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