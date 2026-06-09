Jakob Kosel i Ciocia Liestyle rozstali się po ośmiu latach. Jest wymowny dowód na Instagramie

Przez długi czas udowadniali, że łączące ich uczucie nie wymaga ciągłych internetowych zapewnień o miłości. Z tego powodu wieści o zakończeniu tej relacji wywołały ogromne zaskoczenie wśród internautów. Po blisko ośmiu wspólnie spędzonych latach i doczekaniu się dwójki potomstwa Jakob Kosel oraz Agnieszka Wolszczyk, działająca w sieci jako Ciocia Liestyle, mieli zdecydować się na ostateczne rozstanie.

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Czy Jakob Kosel i Ciocia Liestyle naprawdę się rozstali?

Model i influencerka od samego początku zaznaczali, że ich związek opiera się na specyficznych regułach. Unikali kreowania sztucznego wizerunku perfekcyjnej familii, stawiając raczej na spory dystans i żarty. Zakochani wielokrotnie nazywali siebie samych „współlokatorami", chociaż wszyscy doskonale wiedzieli, że łączy ich potężne uczucie. Wypoczynek na Mazurach w 2020 roku przyniósł zaręczyny pary. Z biegiem czasu ich rodzina powiększyła się o dwoje dzieci: córkę Michalinę oraz synka Józefa. Mimo rosnącej rozpoznawalności w mediach, oboje bardzo dbali o to, by granica między strefą prywatną a zawodową pozostała nienaruszona.

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Samotne wyjścia Jakoba Kosela i wymowny gest na Instagramie

Od pewnego czasu w przestrzeni wirtualnej pojawiały się poszlaki sugerujące pogorszenie ich relacji. Z kont społecznościowych niemal całkowicie zniknęły wspólne fotografie, a partnerzy zaczęli pojawiać się na eventach branżowych w pojedynkę. Ostatnie wspólne wyjście miało miejsce w połowie maja, gdy oboje zjawili się na pokazie mody marki MMC. Prawdziwą lawinę domysłów uruchomiło jednak zachowanie Agnieszki Wolszczyk w sieci. Ciocia Liestyle usunęła Jakoba Kosela z listy obserwowanych profili na Instagramie, co dla wielu obserwatorów stanowiło ostateczny dowód na głęboki kryzys w ich życiu uczuciowym.

Jakob Kosel i Agnieszka Wolszczyk utrzymują kontakt tylko ze względu na dzieci

Informatorzy cytowani przez portale plotkarskie twierdzą, że ostateczna decyzja o zakończeniu związku stanowiła finał dłuższego kryzysu. Z przekazanych doniesień wynika, że byli już partnerzy ograniczyli swoje rozmowy wyłącznie do spraw związanych z wychowywaniem potomstwa, które wciąż stawiają na pierwszym miejscu. Bliscy z ich otoczenia nie przekreślają jednak całkowicie szans na ewentualne pojednanie w przyszłości. Dotychczas główni zainteresowani nie skomentowali doniesień o końcu ich relacji. Serwis Pudelek dotarł jednak do osoby z bliskiego kręgu pary, która potwierdziła te smutne rewelacje.

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Agnieszka i Jakob nie są już razem, a ich kontakt obecnie sprowadza się tylko do kwestii związanych z dziećmi, które są oczywiście priorytetem. Ich znajomi mają nadzieję, że właśnie ze względu na dzieci jest jeszcze szansa, że do siebie wrócą, ale na ten moment niewiele na to wskazuje. Zobacz też: Pilne! Nie żyje kolejna gwiazda PRL! To jedna z Alibabek