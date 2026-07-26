IMGW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla mieszkańców północnej i zachodniej części Polski. Alerty obejmują województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie, a także znaczną część Wielkopolski, północno-zachodnie rejony Mazowsza oraz zachodnią część Podlasia.

Według prognoz burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu sięgające od 20 do 30 mm. Synoptycy przewidują również porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu, które mogą powodować szkody.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w niedzielę wieczorem – najwcześniej od godziny 20.00 – i pozostaną w mocy do poniedziałku do godziny 10.00.

Upał nie odpuszcza. W wielu regionach termometry pokażą ponad 30 stopni

Choć nad część kraju nadciągają burze, w wielu regionach wciąż utrzymują się wysokie temperatury. IMGW nadal utrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.

Alerty obowiązują na terenie całych województw: łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Obejmują także większość województw małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnią część województwa lubelskiego, południowe rejony województwa kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnią część Podkarpacia.

Na obszarach objętych ostrzeżeniami temperatura w ciągu dnia może osiągnąć od 30 do 32 stopni Celsjusza. Alerty przed upałem obowiązują do niedzieli do godziny 19.00.

Warto przypomnieć, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień, uszkodzeń infrastruktury oraz utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.

Synoptycy zalecają śledzenie prognoz pogody i komunikatów wydawanych przez służby. W czasie burz warto unikać otwartych przestrzeni, parkowania samochodów pod drzewami oraz zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach.