Katarzyna Skrzynecka opublikowała zdjęcie z TVP. U Piróga wygląda inaczej!

Katarzyna Skrzynecka ujęta na tym samym zdjęciu. Widzicie różnicę u Michała Piróga?

Katarzyna Skrzynecka pojawiła się niedawno na kanapie w "Pytaniu na śniadanie", gdzie poruszono wątek aktorskich przemian do filmowych i teatralnych kreacji. Wykonawcy z reguły muszą się dopasować do wymagań twórców, a aktorka ma w tej kwestii sporo do powiedzenia. Na antenie TVP wspomniała o swoim najnowszym projekcie teatralnym, w którym wcieli się aż w kilka ról.

W spektaklu, który teraz przygotowujemy, będę grała pięć całkowicie różnych kobiet w jednym biurze. Mają zupełnie odmienne charaktery i funkcje zawodowe. Na te przebiórki czasem jest minuta albo dwie.

Przed kamerami telewizji śniadaniowej gwiazda zaprezentowała się w bujnej, burgundowej fryzurze. Jak sama przyznała, ten wyrazisty wizerunek to zasługa charakteryzatorów i odpowiednio dobranej peruki.

Nie wystarczy włożyć kostiumu, przecharakteryzować się i zmienić uczesanie, żeby przetransformować się w postać. My nie tylko inaczej wyglądamy, ale przede wszystkim jesteśmy inną energią - tłumaczyła gwiazda.

Po występie w śniadaniówce artystka pochwaliła się w mediach społecznościowych pamiątkowymi ujęciami. Wśród nich znalazła się fotografia grupowa, którą wykonał Michał Piróg. Znany tancerz i prezenter udostępnił ten sam kadr na swoim Instagramie. Natychmiast można było zauważyć drobną rozbieżność - twarz artystki na jej własnym profilu wydawała się nieco inna w porównaniu do fotografii wrzuconej przez kolegę po fachu.

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Czy Katarzyna Skrzynecka poprawiała swoje selfie z TVP?

Mimo że Katarzyna Skrzynecka to atrakcyjna, 55-letnia gwiazda estrady i telewizji, zdarza jej się udostępniać fotografie, które noszą znamiona obróbki graficznej. Choć przy jej urodzie wydaje się to całkowicie zbędne, wszystko wskazuje na to, że i tym razem aktorka postanowiła odrobinę udoskonalić swój wizerunek.

W porannym programie "Pytanie na śniadanie" rozmawialiśmy o metamorfozach aktorów na potrzeby filmu. (...) U mnie - tym razem - to (fizycznie) jedynie zmiana koloru włosów i dobrze zrobiona peruka przez charakteryzatorów filmowych. Osobowościowo zaś - znacznie głębsza transformacja w graną w filmie postać. W naszym zawodzie nie wystarczy zmiana kostiumu, wyglądu i charakteryzacja, by stworzyć wiarygodną postać przed kamerą, czy na scenie... Aktor musi potrafić na potrzeby wiarygodności postaci, którą gra, transformować się całym sobą: tworzyć postać z całkowicie inną energią, aurą, charakterem, inaczej się poruszać, chodzić, inaczej patrzeć i spostrzegać, inaczej generować głos i mowę, nawet inaczej oddychać... "zrosnąć się" z inną mimiką i wzrokiem konsekwentnie dla wszystkich scen danej postaci w sposób organicznie naturalny. Sam kostium nie zbuduje Ci postaci - napisała Skrzynecka i dodała swoje zdjęcia.

Sympatycy gwiazdy zasypali ją w komentarzach lawiną ciepłych słów. Instagramowe wpisy Piróga i Skrzyneckiej znajdziecie TUTAJ.

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Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś

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