Katarzyna Dowbor prowadzącą "Między pokoleniami". Trwają zdjęcia do nowego programu TVP

Po castingach do programu wybrano ośmioro uczestników. Czworo młodych dorosłych w wieku 18–30 lat oraz czworo seniorów 70+. W programie zostaną oni dobrani w międzypokoleniowe pary. Poznają swoje domy, zainteresowania, codzienne zajęcia oraz sposób postrzegania świata. Zmierzą się z doświadczeniami i perspektywą przedstawicieli innego pokolenia, odkrywając, jak wiele może ich łączyć mimo różnic wieku.

"Między pokoleniami" - Katarzyna Dowbor prowadzącą nowego programu TVP

Program poprowadzi Katarzyna Dowbor - doświadczona dziennikarka, znana widzom Telewizji Polskiej m.in. z programu "Pytanie na Śniadanie". Będzie odwiedzać domy uczestników, rozmawiać o ich wrażeniach i towarzyszyć im we wzajemnym poznawaniu siebie.

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— Idea tego programu jest mi niezwykle bliska, bo mimo iż mam już swoje lata i trochę życiu przeżyłam, to bardzo lubię i cenię sobie współpracę z młodymi ludzi — zdradza Katarzyna Dowbor. — Uważam, że każde pokolenie ma coś ważnego, czym może się podzielić. Taka współpraca jest bezcenna, a często o tym zapominamy. Ten program jest dla mnie ważny także dlatego, że niesie ogromną misję łączenia ludzi, pokoleń i pokazuje, że możemy siebie nawzajem inspirować. W tym programie poznamy prawdziwych ludzi i ich prawdziwe życie, a nie osoby wykreowane na potrzeby telewizji. Nasi bohaterowie zapraszają nas do swojego prywatnego świata - kończy.

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Kiedy premiera?

Zdjęcia do programu trwają. Premierę "Między pokoleniami" zaplanowano na początek listopada tego roku. Szczegóły dotyczące emisji programu zostaną ogłoszone wkrótce. (informacja prasowa)

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